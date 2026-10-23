Ο Τσουαμενί διαψεύδει κατηγορηματικά τον καβγά με τον Βαλβέρδε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο Γάλλος χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, έδωσε μια νέα και καθοριστική διάσταση σε ένα περιστατικό που είχε απασχολήσει έντονα τα ισπανικά ΜΜΕ τον περασμένο Μάιο, καθώς αποκάλυψε σε πρόσφατο podcast ότι ουδέποτε υπήρξε τσακωμός ή χειροδικία με τον συμπαίκτη του, Φέντε Βαλβέρδε. Με τις δηλώσεις του, ο Τσουαμενί διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί σοβαρού επεισοδίου στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας», τονίζοντας ότι τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν και πήραν τεράστιες διαστάσεις λόγω του συλλόγου στον οποίο συνέβησαν.

Οι αρχικές αναφορές των ισπανικών ΜΜΕ για το υποτιθέμενο επεισόδιο

Πίσω στον Μάιο της περασμένης σεζόν, οι φήμες και οι πληροφορίες από τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης γύρω από τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έναν διαφαινόμενο καυγά, ο οποίος υποτίθεται ότι έλαβε χώρα ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Οι αναφορές αυτές υποστήριζαν ότι οι δύο μέσοι της ομάδας ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρές συνέπειες για τον έναν εκ των δύο.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο 28χρονος Ουρουγουανός, Φέντε Βαλβέρδε, κατέληξε στο νοσοκομείο μετά το υποτιθέμενο επεισόδιο, διαγνωσμένος με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η φημολογούμενη αυτή κατάσταση τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα δεκαήμερο, προκαλώντας ανησυχία για την κατάστασή του. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές υποστήριζαν ότι η διοίκηση του συλλόγου, υπό την ηγεσία του Φλορεντίνο Πέρεθ, επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 χιλιάδων ευρώ και στους δύο ποδοσφαιριστές, ως τιμωρία για τη φερόμενη χειροδικία και την αναστάτωση που προκλήθηκε εντός του συλλόγου.

Η διάψευση των παικτών και η νέα τοποθέτηση του Γάλλου χαφ

Παρόλο που οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ένα σοβαρότατο επεισόδιο με χειροδικία, τόσο ο Ορελιέν Τσουαμενί όσο και ο Φέντε Βαλβέρδε είχαν αρνηθεί εξαρχής πως υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή ή συμπλοκή μεταξύ τους. Αυτή η άρνηση είχε εκφραστεί παρά το γεγονός ότι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη για την όποια ένταση ή διαφωνία μπορεί να είχε προκύψει. Ο Γάλλος χαφ επανήλθε στο θέμα πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «The Bridge», όπου και πάλι διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί συμπλοκής, προσφέροντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Όπως σημειώνεται και από την έγκυρη αθλητική εφημερίδα Marca, ο 26χρονος Τσουαμενί τόνισε με έμφαση πως δεν συνέβη τίποτα ακραίο, σε αντίθεση με τον δραματικό τρόπο που παρουσιάστηκαν τα γεγονότα από τα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος περιέγραψε το συμβάν ως έναν «μικρο-καυγά», μια συνηθισμένη ένταση που μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε αποδυτήριο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τεράστια διάσταση που πήρε το θέμα οφείλεται αποκλειστικά στο ότι συνέβη εντός των τειχών της Ρεάλ Μαδρίτης, ενός συλλόγου με παγκόσμια προβολή.

Οι δηλώσεις του Τσουαμενί: «Μικροεντάσεις που γίνονται τεράστιες στη Ρεάλ»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί εξήγησε λεπτομερώς τη θέση του σχετικά με το περιστατικό, προσπαθώντας να αποσαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της εικόνας που δημιουργήθηκε από τα δημοσιεύματα. «Δεν υπήρξε καβγάς, όπως έχει αναφερθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας ευθέως τις φήμες για χειροδικία. Συνέχισε, προσθέτοντας ότι «συμβαίνουν διάφορα στα αποδυτήρια, όπως άλλωστε συμβαίνει διαρκώς. Μικροεντάσεις...».

Ο Γάλλος μέσος τόνισε με έμφαση την επικοινωνιακή διάσταση που λαμβάνουν τα γεγονότα όταν αφορούν έναν τόσο μεγάλο και προβεβλημένο σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. «Όταν βρίσκεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι μικρό γίνεται τεράστιο. Όλα αποκτούν μια απίστευτη επικοινωνιακή διάσταση», ανέφερε, εξηγώντας πώς μια απλή διαφωνία μπορεί να διογκωθεί σε ένα τεράστιο θέμα. Καταλήγοντας, ο Τσουαμενί διαβεβαίωσε τους πάντες για τις σημερινές σχέσεις του με τον Φέντε Βαλβέρδε, δηλώνοντας: «Σήμερα αν μπεις στα αποδυτήρια, με τον Φέντε είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο γήπεδο ισχύει το ίδιο και η ζωή συνεχίζεται», στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και ηρεμίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta