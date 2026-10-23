Η Εστουδιάντες στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες με ήρωα τον Μουσλέρα

Η Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες, αφήνοντας εκτός συνέχειας την νυν πρωταθλήτρια Φλαμένγκο. Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο τερματοφύλακας των Αργεντινών, Φερνάντο Μουσλέρα, αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα. Η ομάδα από το Μπουένος Άιρες θα αγωνιστεί στον έκτο τελικό της ιστορίας της, επιδιώκοντας την κατάκτηση του πέμπτου της τροπαίου.

Ο δρόμος προς τον τελικό: Δύο ισοπαλίες και η διαδικασία των πέναλτι

Η πορεία της Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα μέχρι τον τελικό χαρακτηρίστηκε από την αγωνία και την ένταση των ημιτελικών αναμετρήσεων. Και οι δύο αγώνες εναντίον της Φλαμένγκο ολοκληρώθηκαν χωρίς τέρματα, με το συνολικό σκορ να παραμένει 0-0. Η ισοπαλία αυτή διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της παράτασης, οδηγώντας την αναμέτρηση στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Στη διαδικασία αυτή, η Εστουδιάντες επικράτησε με σκορ 3-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Η αναμέτρηση είχε επιπλέον δυσκολίες για την αργεντίνικη ομάδα, καθώς αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για περισσότερο από μία ώρα. Ο Μπαλτάσαρ Ροντρίγκεζ αποβλήθηκε στο 50ό λεπτό του αγώνα, αναγκάζοντας την ομάδα να συνεχίσει με αριθμητικό μειονέκτημα.

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Ο 40χρονος τερματοφύλακας της Εστουδιάντες, Φερνάντο Μουσλέρα, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ο Ουρουγουανός πορτιέρο απέκρουσε τρεις εκτελέσεις πέναλτι, σφραγίζοντας την πρόκριση της ομάδας του. Συγκεκριμένα, ο Μουσλέρα σταμάτησε τις προσπάθειες των Ζορζίνιο, Λούκας Πακέτα και Μπρούνο Ενρίκε, αποδεικνύοντας την εμπειρία και την κλάση του σε μια κρίσιμη στιγμή.

Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την Εστουδιάντες, η οποία, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με δέκα παίκτες για μεγάλο μέρος του αγώνα, κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην κανονική διάρκεια και την παράταση, φτάνοντας στην επικράτηση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι χάρη στις αποκρούσεις του τερματοφύλακά της.

Η ιστορία της Εστουδιάντες στον θεσμό

Η Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα φτάνει στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες για έκτη φορά στην πλούσια ιστορία της. Η αργεντίνικη ομάδα θα κυνηγήσει τον πέμπτο της τίτλο στον θεσμό, επιδιώκοντας να επαναλάβει την επιτυχία του 2009, όταν κατέκτησε το τελευταίο της τρόπαιο. Η παρουσία της στον τελικό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Παράλληλα, η Εστουδιάντες θα προσπαθήσει να διακόψει ένα σερί επτά ετών βραζιλιάνικων νικών στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η τελευταία μη βραζιλιάνικη ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο ήταν η Ρίβερ Πλέιτ το 2018, γεγονός που προσδίδει επιπλέον κίνητρο στην ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Παλμέιρας

Στον τελικό της διοργάνωσης, η Εστουδιάντες θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Παλμέιρας. Η βραζιλιάνικη ομάδα καθοδηγείται από τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου, σε ένα ιστορικό στάδιο.

Η μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή του Κόπα Λιμπερταδόρες θα φιλοξενηθεί στο Στάδιο Σεντενάριο της Ουρουγουάης. Η επιλογή του συγκεκριμένου σταδίου προσδίδει μια ξεχωριστή αίγλη στον τελικό, καθώς αποτελεί ένα εμβληματικό χώρο για το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta