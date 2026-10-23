Ο Μπάμπης Κωστούλας στο στόχαστρο της Άρσεναλ, σύμφωνα με αγγλικό Μέσο

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αγωνίζεται ως σέντερ φορ στην Μπράιτον, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού Μέσου Football Insider. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη σημειώσει πέντε γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αναδεικνύοντας το ταλέντο του.

Η Μπράιτον διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία της στην Premier League, καταλαμβάνοντας την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη 2η Άρσεναλ και πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, με τους παίκτες να ανταποκρίνονται στις οδηγίες του προπονητή τους, Φαμπιάν Χιούρτσελερ.

Η εντυπωσιακή πορεία του Κωστούλα στην Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεχωρίσει για τη σημαντική συνεισφορά του στην ομάδα της Μπράιτον μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ο 19χρονος σέντερ φορ έχει καταγράψει φέτος δέκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας την αξία του στον αγωνιστικό χώρο.

Σε αυτές τις δέκα εμφανίσεις, ο Κωστούλας έχει σκοράρει πέντε γκολ, αποδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα. Παράλληλα, έχει μοιράσει και τρεις ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων για την ομάδα του. Οι επιδόσεις αυτές έχουν προσελκύσει τα βλέμματα των μεγάλων συλλόγων.

Το ενδιαφέρον της Άρσεναλ και οι πληροφορίες από το Νησί

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση του Μπάμπη Κωστούλα έχει προκαλέσει πληθώρα δημοσιευμάτων στο Νησί σχετικά με πιθανούς «μνηστήρες». Το Football Insider μεταδίδει πως η Άρσεναλ είναι μία από τις ομάδες που έχουν προσθέσει τον πρώην άσο του Ολυμπιακού στη λίστα των μεταγραφικών τους στόχων.

Ο Άγγλος scout Μπράιαν Κινγκ φέρεται να έχει δηλώσει στο ίδιο Μέσο ότι οι «Κανονιέρηδες» παρακολουθούν στενά τον νεαρό ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ο Κινγκ σημείωσε επίσης ότι οι «Γλάροι», όπως αποκαλείται η Μπράιτον, δεν θα αποχωριστούν εύκολα τον παίκτη τους.

Η εξαιρετική φετινή σεζόν της Μπράιτον

Η Μπράιτον έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της στην Premier League, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση των παικτών της. Η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στους αγώνες της.

Η απόσταση από την 2η Άρσεναλ είναι ελάχιστη, ενώ η Μπράιτον απέχει μόλις πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Ο προπονητής Φαμπιάν Χιούρτσελερ βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις οδηγίες του, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Το συμβόλαιο και οι προθέσεις της Μπράιτον

Το συμβόλαιο του 19χρονου σέντερ φορ με την Μπράιτον έχει διάρκεια μέχρι το 2030, γεγονός που δίνει στην ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η Μπράιτον επιθυμεί να αξιοποιήσει τον Κωστούλα όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η ομάδα είχε διαθέσει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της το καλοκαίρι του 2025. Οι «Γλάροι» σκοπεύουν να τον κρατήσουν μέχρι να είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, κάτι που υποδηλώνει ότι δεν θα τον πουλήσουν εύκολα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta