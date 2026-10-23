Basket Gate: Στη δημοσιότητα 36 παιχνίδια που εξετάζονται για χειραγώγηση

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως αναφορικά με το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζονται πλέον 36 παιχνίδια ως ύποπτα για αλλοίωση αποτελεσμάτων. Οι αναμετρήσεις αυτές καλύπτουν μια εκτεταμένη περίοδο, από το 2018 έως το 2026, και αφορούν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών του αθλήματος.

Η έκταση της δικογραφίας και οι κατηγορίες των αγώνων

Η δικογραφία που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών περιλαμβάνει συνολικά 36 παιχνίδια, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για χειραγώγηση. Το χρονικό εύρος των εν λόγω αγώνων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς εκτείνεται από το έτος 2018 έως και το 2026. Αυτό υποδηλώνει μια συστηματική παρακολούθηση και εξέταση περιστατικών που φέρεται να έλαβαν χώρα σε διάφορες χρονικές στιγμές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εξεταζόμενοι αγώνες δεν περιορίζονται μόνο στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ. Ανάμεσα στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εντοπίζονται αναμετρήσεις από εθνικές κατηγορίες, αγώνες αναπτυξιακών κατηγοριών και διοργανώσεων, παιχνίδια του γυναικείου μπάσκετ, αλλά ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα. Η ποικιλομορφία των κατηγοριών αναδεικνύει την ευρεία διάσταση του φαινομένου που διερευνάται.

Περιστατικά με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας

Στη δικογραφία αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά που συνδέονται με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα από αυτά αφορά τον αγώνα της 22ας Μαΐου 2018, μεταξύ του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και του Ηλυσιακού, στον πέμπτο τελικό των play off ανόδου της Α΄ ΕΣΚΑ ανδρών. Το τελικό σκορ ήταν 55-51. Ως διαιτητής είχε οριστεί η Βάσω Τσαρούχα, ο ορισμός της οποίας φέρεται να έγινε με παρέμβαση του Γ. Μαυραγάνη. Στο υπόμνημα αναφέρεται χαρακτηριστικά η φράση «Η Βάσω καθάρισε».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γ. Μαυραγάνης είχε ως όραμα την άνοδο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στην Α1 κατηγορία. Ένα άλλο παιχνίδι που εξετάζεται, στο οποίο εμπλέκεται ο Ιωνικός, είναι αυτό της 20ης Ιανουαρίου 2019, μεταξύ Αιγάλεω και Ιωνικού Ν. Φιλαδέλφειας για τη Γ΄ Εθνική. Ο διαιτητής Φ.Κ. φέρεται να δέχθηκε αίτημα από τον Γ. Μαυραγάνη να βοηθήσει τον Ιωνικό. Παρόλα αυτά, ο Ιωνικός ηττήθηκε με τελικό σκορ 73-71. Επίσης, στις 17 Μαρτίου 2019, στον αγώνα Ν.Ε. Μεγαρίδα – Αιγάλεω για τη Γ΄ Εθνική, με διαιτητή τον Φ.Κ., του ζητήθηκε να κερδίσει το Αιγάλεω προκειμένου να ευνοηθεί ο Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 100-96.

Ακόμη, στις 19 Ιανουαρίου 2020, στον αγώνα Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Μαρούσι για τη Β’ Εθνική, ο διαιτητής Φ.Κ. φέρεται να δέχθηκε αίτημα από τον Γ. Μαυραγάνη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κερδίσει ο Ιωνικός. Το τελικό σκορ του αγώνα ήταν 81-86.

Υποθέσεις με τον Προμηθέα Πατρών και το Λαύριο

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και αγώνες της Basket League. Στις 19 Ιανουαρίου 2019, διεξήχθη η αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου, με τελικό σκορ 101-95. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος φέρεται να γευμάτιζε με τους κ.κ. Λιόλιο και Μαυραγάνη μετά το παιχνίδι.

Ένα άλλο περιστατικό αφορά τον αγώνα Προμηθέας – Λαύριο, που διεξήχθη στις 7 Δεκεμβρίου 2019, επίσης για την Basket League, με διαιτητή τον Φ.Κ. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να ζήτησε από τον διαιτητή να κερδίσει ο Προμηθέας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, του ζητήθηκε να ευνοήσει το Λαύριο. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 77-66.

Τέλος, στις 1 Φεβρουαρίου 2020, στον αγώνα Λαύριο – Περιστέρι για την Basket League, ο διαιτητής Φ.Κ. φέρεται να δέχθηκε αίτημα από τον Γ. Μαυραγάνη να κερδίσει η ομάδα του Λαυρίου. Ο αγώνας έληξε με σκορ 75-61.

Αγώνες Γ' Εθνικής και η περίπτωση του ΌΦΗ

Αρκετά περιστατικά που εξετάζονται αφορούν αγώνες της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Στις 17 Φεβρουαρίου 2019, διεξήχθη η αναμέτρηση Αταλάντη – ΌΦΗ, με τελικό σκορ 70-63. Ο προπονητής του ΌΦΗ φέρεται να συμφώνησε με τον Γ. Μαυραγάνη για να βοηθήσει ο διαιτητής Φ.Κ., προσφέροντάς του ένα «μικρό δωράκι». Πράγματι, στις 21 Φεβρουαρίου 2019, ο Φ.Κ. έλαβε 200 ευρώ από τον Γ. Μαυραγάνη, σε ένα καφέ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ως δώρο από τον προπονητή, παρά την ήττα του ΌΦΗ στον αγώνα.

Επιπλέον, στις 5 Μαΐου 2019, στον αγώνα Χίος – ΌΦΗ, επίσης για τη Γ΄ Εθνική, με διαιτητή τον Φ.Κ., ο προπονητής του ΌΦΗ φέρεται να κάλεσε τον διαιτητή προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του. Ο αγώνας έληξε με τελικό σκορ 75-83.

Με πληροφορίες από: Gazzetta