Η Marca παρουσίασε τη λίστα με τους 100 κορυφαίους: Δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ελίτ

Η ισπανική εφημερίδα Marca έδωσε στη δημοσιότητα μία λίστα με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη για τη σεζόν 2025/2026. Ανάμεσα στα κορυφαία αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το ελληνικό στοιχείο έδωσε δυναμικό «παρών». Συγκεκριμένα, δύο διεθνείς Έλληνες επιθετικοί, ο Χρήστος Τζόλης και ο Βαγγέλης Παυλίδης, κέρδισαν μια θέση ανάμεσα στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η λίστα της Marca και η ελληνική παρουσία

Η ισπανική εφημερίδα Marca προχώρησε στην κατάρτιση και δημοσίευση μιας λίστας που περιλαμβάνει τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, όπως αυτοί αναδείχθηκαν για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026. Η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί ένα σημαντικό βαρόμετρο για την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή, αναδεικνύοντας τους παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Σε αυτή την υψηλού επιπέδου κατάταξη, η Ελλάδα εκπροσωπείται από δύο αξιόλογους διεθνείς επιθετικούς. Ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης κατάφεραν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη διακεκριμένη λίστα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία και την αναγνώρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρουσία τους ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του αθλήματος αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική διάκριση.

Η θέση του Χρήστου Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ στην Άρσεναλ, κατέλαβε την 68η θέση στην εν λόγω λίστα της Marca. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής συγκέντρωσε 3 βαθμούς στην ψηφοφορία, η οποία καθόρισε την τελική κατάταξη των παικτών.

Η εξαιρετική του παρουσία με την Κλαμπ Μπριζ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αναγνώρισή του. Μέσα από τις εμφανίσεις του, ο Χρήστος Τζόλης απέδειξε ότι έχει καθιερωθεί σταθερά στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά σαλόνια, κερδίζοντας επάξια τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Η διάκριση του Βαγγέλη Παυλίδη

Λίγο πιο κάτω στην κατάταξη, στην 76η θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα συγκέντρωσε 1 βαθμό στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για την ανάδειξη των καλύτερων ποδοσφαιριστών.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ανταμοιβή για τους κόπους του και την υψηλή του απόδοση με την πορτογαλική ομάδα. Τα καθοριστικά γκολ που σημείωσε και η συνολική του παρουσία τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνέβαλαν στην αναγνώριση του ταλέντου και της αξίας του από τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Η κορυφαία πεντάδα της κατάταξης

Στην κορυφή της λίστας της Marca βρίσκονται παγκόσμιοι θρύλοι του ποδοσφαίρου, οι οποίοι ξεχώρισαν για την απόδοσή τους τη σεζόν 2025/2026. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, συγκεντρώνοντας 3.962 βαθμούς.

Δεύτερος στην κατάταξη ακολουθεί ο Λαμίν Γιαμάλ με 3.937 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κιλιάν Εμπαπέ με 3.440 βαθμούς. Τέταρτος στη λίστα βρίσκεται ο Ρόδρι με 3.142 βαθμούς, και την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος συγκέντρωσε 2.444 βαθμούς.

Η διαδικασία επιλογής και η σημασία της λίστας

Η κατάταξη των 100 κορυφαίων ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2025/2026, όπως παρουσιάστηκε από τη Marca, προέκυψε από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει μια ευρεία και διεθνή οπτική γωνία στην αξιολόγηση των παικτών.

Η ισπανική εφημερίδα προβάλλει τη συγκεκριμένη λίστα ως ένα σημαντικό βαρόμετρο για το βραβείο Ballon d’Or, υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία και την επιρροή της στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Σημειώνεται ότι στη φετινή λίστα δεν υπήρξαν υποψηφιότητες από Σουηδούς παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta