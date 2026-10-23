Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες. Οι πληροφορίες αυτή τη φορά περιγράφουν έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο φέρεται να επιδιώχθηκε η απομάκρυνση του αθλητή Γιώργου Μπόγρη από την ομάδα του Προμηθέα. Το σχέδιο φέρεται να περιλάμβανε τη χρήση τεχνικών ποινών για να επιβληθεί υψηλό πρόστιμο στον παίκτη και να οδηγηθεί στην αποχώρησή του.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και οι συλληφθέντες

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε αναβρασμό μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου για χειραγώγηση αγώνων. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, με έξι άτομα να παραμένουν στη ΓΑΔΑ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε αυτές τις παράνομες ενέργειες. Μεταξύ των συλληφθέντων που αναμένεται να απολογηθούν είναι οι κ.κ. Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο πλαίσιο του ελληνικού μπάσκετ, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ γίνεται στο πλαίσιο των ερευνών για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Η περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη στον Προμηθέα

Σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Star παρουσιάστηκε μία κατάθεση που ρίχνει φως σε μία συγκεκριμένη πτυχή του σκανδάλου, εστιάζοντας στην περίοδο που ο Γιώργος Μπόγρης αγωνιζόταν στον Προμηθέα. Η κατάθεση περιγράφει με ποιον τρόπο φέρεται να προσπάθησαν να τον διώξουν από την ομάδα, χρησιμοποιώντας ως μέσο την επιβολή τεχνικών ποινών.

Ο Γιώργος Μπόγρης είχε παραμείνει στους Πατρινούς για λίγους μόνο μήνες. Προς το τέλος του 2019, ο Προμηθέας εξέφρασε την επιθυμία να εντάξει στο δυναμικό του τον αθλητή, ο οποίος προερχόταν από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρωτάθλημα στην Ισπανία και είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Ο καταθέτων αναφέρει ότι του ζητήθηκε να φέρει τις δύο πλευρές σε επαφή, κάτι που και έκανε.

Διαπραγματεύσεις και δυσαρέσκεια

Μετά από την παρέμβαση του καταθέτοντος, κανονίστηκε μία συνάντηση στον Πειραιά, όπου οι δύο πλευρές διαπραγματεύτηκαν τη μεταγραφή του Γιώργου Μπόγρη στον Προμηθέα. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν στην υπογραφή συμβολαίου, με τον παίκτη να εντάσσεται στην ομάδα της Πάτρας. Ωστόσο, η παραμονή του δεν διήρκεσε πολύ.

Περίπου δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, ο κ. Λιόλιος φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόδοση του Μπόγρη. Ο Γιώργος Μπόγρης επικοινώνησε, σύμφωνα με την κατάθεση, έξαλλος με τον μάρτυρα, μεταφέροντας του την επιθυμία του Προέδρου να απαλλαγούν οπωσδήποτε από αυτόν. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι του ζητήθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να διευθετήσει την κατάσταση.

Το σχέδιο απομάκρυνσης μέσω τεχνικών ποινών

Ο καταθέτων εξήγησε στον Πρόεδρο ότι η αποδέσμευση ενός επαγγελματία αθλητή δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα επαγγελματικά συμβόλαια περιλαμβάνουν ρήτρες και δεν μπορούν να αλλάξουν σε διάστημα δύο μηνών. Τόνισε επίσης τη σοβαρότητα της καριέρας ενός επαγγελματία αθλητή. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με την κατάθεση, του αναφέρθηκε ότι αν ο παίκτης λάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, τότε επιβάλλεται σε αυτόν ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Αυτό φέρεται να ήταν το σχέδιο για την απομάκρυνση του Μπόγρη. Στη συνέχεια, σε μία συνάντηση με διαιτητή, ο καταθέτων άκουσε τη φράση «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα», υποδηλώνοντας τη φερόμενη προσπάθεια χειραγώγησης.

Η επίμαχη τεχνική ποινή και η λύση του συμβολαίου

Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο καταθέτων είδε ένα βίντεο από τον επόμενο αγώνα, το οποίο φέρεται να απεικόνιζε μία γνωστή διαιτητή να δίνει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Αυτός ο αγώνας ήταν το παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Προμηθέα, που διεξήχθη τη σεζόν 2019-20.

Η διαιτητής που φέρεται να έδωσε την επίμαχη τεχνική ποινή στον Μπόγρη ήταν η κ. Τσαρούχα, η οποία είναι μία εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Τελικά, ο Γιώργος Μπόγρης έλυσε το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα τον Δεκέμβριο του 2019, λίγους μήνες μετά την ένταξή του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta