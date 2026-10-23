Νέες καταγγελίες από μάρτυρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προσθέτοντας νέα στοιχεία στον φάκελο του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του αθλήματος, οδηγώντας ήδη σε συλλήψεις προσώπων που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων.

Νέες καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε αναβρασμό τις τελευταίες ώρες, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου που αφορά τη χειραγώγηση αγώνων. Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται αναμετρήσεις τόσο από το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, όσο και από την Basket League.

Ειδικότερα, μεταξύ των αγώνων που εξετάζονται είναι ένα ματς του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, στο οποίο αναμετρήθηκαν η Αναγέννηση Πάτρας με το Ελληνικό Κολέγιο. Επίσης, στον φάκελο βρίσκεται και η αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ, που διεξήχθη το 2024, όπου η Ένωση είχε εκφράσει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Οι συλληφθέντες και η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ

Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο, έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Πρόκειται για τους Λιόλιο, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδη, Κορομηλά και Μαυραγάνη.

Οι έξι συλληφθέντες παραμένουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και αναμένεται να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Η κατάθεση του μάρτυρα και η συμφωνία για τα 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ένας μάρτυρας φέρεται να έλαβε το ποσό των 100.000 ευρώ, έπειτα από προηγούμενη συμφωνία που είχε κάνει με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η κατάθεση του μάρτυρα προσθέτει ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη διαδικασία, αναφέροντας πως μετά από μία ανακοίνωση, ο κ. Λιόλιος τον κάλεσε στο τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Λιόλιος τον ευχαρίστησε που κράτησε τον λόγο του και τον ενημέρωσε ότι θα τον ειδοποιούσε εντός του επόμενου τριημέρου για το πότε και από πού θα περνούσε να παραλάβει τα 100.000 ευρώ που είχαν συμφωνηθεί.

Η παράδοση των χρημάτων και οι αμοιβαίες ευχαριστίες

Όπως περιγράφει ο μάρτυρας στην κατάθεσή του, συναντήθηκε με έναν συνεργάτη του κ. Λιόλιου, ο οποίος του παρέδωσε τα χρήματα. Τα χρήματα ήταν τοποθετημένα μέσα σε μια σακούλα. Ο συνεργάτης του κ. Λιόλιου φέρεται να του είπε: «Τα χρήματα αυτά είναι για σένα, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει».

Μία αξιοσημείωτη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάθεση είναι ότι τα χρήματα, το ποσό των 100.000 ευρώ, ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Ο μάρτυρας παρέλαβε το ποσό και αποχώρησε από το σημείο της συνάντησης.

Μετά την παραλαβή των χρημάτων, ο μάρτυρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Λιόλιο για να τον ευχαριστήσει. Ο κ. Λιόλιος, με τη σειρά του, ευχαρίστησε επίσης τον μάρτυρα, ολοκληρώνοντας έτσι την επικοινωνία τους σχετικά με τη συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta