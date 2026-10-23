Παυλίδης: Ο λόγος που δεν πανηγύρισε το γκολ απέναντι στην Ομόνοια

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε για ακόμη μία φορά στα δίχτυα, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Ομόνοια, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία. Παρά το νέο του τέρμα, ο 27χρονος φορ επέλεξε να μην πανηγυρίσει, προκαλώντας αρχικά ερωτήματα για την αντίδρασή του. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έδωσε αργότερα τη δική του εξήγηση, τονίζοντας πως η απόφασή του πηγάζει από τον σεβασμό που τρέφει για τον κόσμο της κυπριακής ομάδας.

Η εξαιρετική αγωνιστική φόρμα του Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διατηρείται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Με τη φανέλα της Μπενφίκα, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να φτάσει τα 16 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Η σταθερή του παρουσία και η ικανότητά του στο σκοράρισμα τον καθιστούν έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του.

Σεβασμός και θερμή υποδοχή στην Κύπρο

Ο λόγος που ο Παυλίδης δεν πανηγύρισε το γκολ του απέναντι στην Ομόνοια έγινε γνωστός μετά το τέλος του αγώνα. Ο ίδιος εξήγησε πως η επιλογή του αυτή είχε να κάνει με τον σεβασμό που ένιωσε για τους φιλάθλους της κυπριακής ομάδας. Η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της Ομόνοιας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

«Ήταν υπέροχο που έπαιξα για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε ένα γήπεδο με ελληνικές ρίζες. Απόλαυσα πραγματικά την ατμόσφαιρα, η οποία ήταν ξεχωριστή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 27χρονος φορ. Πρόσθεσε μάλιστα: «Ένιωσα πολλή αγάπη ακόμη και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και γι’ αυτό δεν πανηγύρισα το γκολ μου, από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους».

Προσωπική σύνδεση και αυθόρμητη χειρονομία

Ο Έλληνας επιθετικός αποκάλυψε επίσης πως η σχέση του με την Κύπρο είναι πιο προσωπική, καθώς ο αδερφός του ζει στο νησί. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συγκίνηση που ένιωσε από την υποδοχή και την ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Η χειρονομία του να μην πανηγυρίσει ήταν, όπως ανέφερε, μια κίνηση που «βγήκε από την καρδιά του».

Ο Παυλίδης συμπλήρωσε πως του άρεσε πολύ ο τρόπος που τον υποδέχτηκαν. Η επιλογή του να μην εκφράσει πανηγυρισμούς ήταν μια αυθόρμητη κίνηση εκτίμησης προς τον κόσμο της Ομόνοιας, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες στιγμές που βίωσε στο κυπριακό γήπεδο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr