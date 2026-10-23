Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 141 αγώνων με 20+ πόντους

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Καναδός σταρ και ηγέτης των Οκλαχόμα Θάντερ, είδε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερί της καριέρας του να φτάνει στο τέλος του. Μετά από 141 συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία σημείωνε 20 ή περισσότερους πόντους, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στους 17 πόντους στην αναμέτρηση της ομάδας του με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Το γεγονός αυτό αποτελεί είδηση για τον SGA, καθώς το σερί του θεωρούνταν ένα πραγματικό «τέρας συνέπειας» στα προηγούμενα παιχνίδια του. Το ατυχές αυτό αποτέλεσμα τερμάτισε ένα επίτευγμα που διήρκεσε για περίπου δύο χρόνια, αφήνοντας τον παίκτη μόλις τρεις πόντους μακριά από τη συνέχιση του.

Το τέλος ενός ιστορικού σερί

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε δημιουργήσει ένα μοναδικό σερί, σημειώνοντας 20+ πόντους σε 141 διαδοχικά ματς. Αυτό το επίτευγμα, που αναφέρεται ως ρεκόρ του NBA, έδειχνε την εξαιρετική του σταθερότητα και την ικανότητά του να προσφέρει συνεχώς στην επίθεση της ομάδας του. Ωστόσο, στην αναμέτρηση απέναντι στην «παρέα του Γιόκιτς», τους Ντένβερ Νάγκετς, δεν κατάφερε να φτάσει το συνηθισμένο του όριο.

Οι 17 πόντοι που μέτρησε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν αρκετοί για να χαλάσουν αυτό το «τρελό» σερί, το οποίο είχε γίνει συνώνυμο με την κυριαρχία του στο σκοράρισμα. Όπως συχνά συμβαίνει στον αθλητισμό, όλα τα σερί κάποτε σπάνε, και για τον SGA, το δικό του έληξε άδοξα για μόλις τρεις πόντους.

Η αναμέτρηση με τους Νάγκετς

Στον αγώνα που έλαβε χώρα, η Οκλαχόμα επικράτησε των Νάγκετς με σκορ 96-84, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Η νίκη αυτή οδήγησε την Οκλαχόμα σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, φτάνοντας το ρεκόρ της στο 2-0. Από την άλλη πλευρά, οι Ντένβερ Νάγκετς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στα ρηχά για την κλάση του, η ομάδα του κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αυτό δείχνει την ομαδική προσπάθεια και την ικανότητα άλλων παικτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν ο ηγέτης τους δεν βρίσκεται στα συνηθισμένα του επίπεδα σκοραρίσματος.

Η απόδοση των νικητών

Στην επικράτηση της Οκλαχόμα επί των Νάγκετς, εκτός από την προσπάθεια του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ξεχώρισε και η απόδοση άλλων παικτών. Συγκεκριμένα, ο Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές, σημειώνοντας 21 πόντους. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας και την επίτευξη του 2-0 ρεκόρ.

Η νίκη αυτή, παρά το τέλος του σερί του SGA, υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα της Οκλαχόμα και την ικανότητά της να κερδίζει σημαντικά παιχνίδια. Η επικράτηση επί μιας ισχυρής ομάδας όπως οι Νάγκετς, οι οποίοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν, δίνει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Η σημασία του επιτεύγματος

Το σερί των 141 συνεχόμενων αγώνων με 20+ πόντους του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα στην καριέρα του. Η συνέπεια που επέδειξε για περίπου δύο χρόνια τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ του πρωταθλήματος. Παρόλο που το σερί έσπασε, η αξία και η κλάση του Καναδού σταρ παραμένουν αναμφισβήτητες.

Οι 17 πόντοι που σημείωσε κόντρα στο Ντένβερ είναι είδηση ακριβώς λόγω του μεγέθους του σερί που προηγήθηκε. Η ικανότητά του να σκοράρει με τέτοια συνέπεια τον καθιστά έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της λίγκας, και η ιστορία του σερί του θα μείνει ως ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο στην πορεία του στο NBA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta