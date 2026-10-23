Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τη νίκη του Ολυμπιακού: «Η δουλειά μου είναι να παίρνω από όλους τους παίκτες τον καλύτερο εαυτό τους»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Σπάρτα Πράγας με σκορ 1-0 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Φάλγηρο, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη στη League Phase του Europa League. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες έκαναν το 3Χ3 στη διοργάνωση, ενισχύοντας τη θέση τους. Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της ομάδας, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προέβη σε τηλεοπτικές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη νίκη δύσκολη αλλά ταυτόχρονα δίκαιη και τονίζοντας ότι η ομάδα του άξιζε το τρίποντο.

Η προπονητική φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε εκτενώς στην προσέγγισή του ως προπονητής, δηλώνοντας με σαφήνεια τον βασικό του στόχο. «Η δουλειά μου είναι να παίρνω από όλους τους παίκτες τον καλύτερο εαυτό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Πειραιωτών. Αυτός ο στόχος, όπως εξήγησε, αποτελεί αντικείμενο καθημερινής δουλειάς και προσπάθειας από όλη την ομάδα.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η σκληρή αυτή δουλειά φαίνεται να αποδίδει καρπούς και να γίνεται πραγματικότητα μέσα στα παιχνίδια. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού κάθε ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής του. Τόνισε πως όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα.

Μια σκληρή μάχη με τη Σπάρτα Πράγας

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ περιέγραψε την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας ως μια πραγματικά μεγάλη μάχη. Αντιμετώπισαν, όπως είπε, μια σκληρή ομάδα που διαθέτει ποιοτικούς παίκτες, γεγονός που καθιστούσε το έργο τους ιδιαίτερα δύσκολο. Η νίκη δεν ήρθε εύκολα, αλλά ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι ήταν απολύτως δίκαιη.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών δήλωσε: «Σήμερα ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη κόντρα σε σκληρή ομάδα που έχει ποιοτικούς παίκτες και δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Αν βασιστούμε στις ευκαιρίες των δύο ομάδων θεωρώ ότι αξίζαμε τη νίκη παρότι ήταν αρκετά δύσκολη.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναγνώριση της ποιότητας του αντιπάλου, αλλά και την πίστη στην ανωτερότητα της δικής του ομάδας βάσει της απόδοσης στον αγωνιστικό χώρο.

Η σημασία της συνέχειας και οι έξι νίκες

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις συνολικά έξι νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του, ένα επίτευγμα που χαρακτήρισε καθόλου εύκολο. Ωστόσο, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέμεινε ότι αυτές οι επιτυχίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η ομάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρέπει να σταματήσει σε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και προσπάθτηση.

«Έχουμε πετύχει 6 νίκες που δεν είναι εύκολο όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Αλγκουαθίλ, δίνοντας το μήνυμα για συνεχή βελτίωση και προσήλωση στους επόμενους στόχους. Η διατήρηση της δυναμικής και η αποφυγή του εφησυχασμού αποτελούν βασικές αρχές για τον Ισπανό τεχνικό.

Η ετοιμότητα του ρόστερ και οι καθοριστικές αλλαγές

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε την ετοιμότητα όλων των παικτών του ρόστερ, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία δεν οφείλεται σε μεμονωμένες επιλογές για το ποιος μπαίνει ή βγαίνει από το παιχνίδι. Αντιθέτως, η συνολική ετοιμότητα όλων, ακόμα και αυτών που δεν αγωνίζονται, είναι αυτή που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων. «Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι εκεί οφείλεται, όχι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, καθώς όλοι ακόμα και αυτοί που δεν αγωνίζονται είναι έτοιμοι να βοηθήσουν», ανέφερε.

Η σημασία της ετοιμότητας του πάγκου φάνηκε και στην πράξη, καθώς οι «χρυσές» αλλαγές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα. Οι ποδοσφαιριστές Πέντερσεν και Γκονζάλες, οι οποίοι εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγές, συνεργάστηκαν άψογα. Η άριστη συνεργασία τους οδήγησε στο μοναδικό γκολ των «ερυθρόλευκων», χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό και επιβεβαιώνοντας την αξία του βάθους του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit