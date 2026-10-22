Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια, σε μια αναμέτρηση που τον δυσκόλεψε σημαντικά, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, επικρατώντας τελικά με σκορ 81-75. Η εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ ήταν καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού, καθώς ο Γάλλος σέντερ ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Η δύσκολη επικράτηση επί της Μπασκόνια

Η αναμέτρηση με την Μπασκόνια αποδείχθηκε απαιτητική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να φτάσει στην επικράτηση. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και βρήκε τον τρόπο να επιβάλει τον ρυθμό της στα τελευταία λεπτά.

Το τελικό σκορ 81-75 αντικατοπτρίζει την ένταση και την ανταγωνιστικότητα του παιχνιδιού, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, της Euroleague. Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς του επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του με θετικό πρόσημο.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση και την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος σέντερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μια εντυπωσιακή συγκομιδή 20 πόντων, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει με συνέπεια.

Εκτός από την επιθετική του δεινότητα, ο Λεσόρ συνέβαλε σημαντικά και στον τομέα των ριμπάουντ, μαζεύοντας έξι καθοριστικά «σκουπίδια». Η συνολική του παρουσία στο παρκέ ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του, καθώς με τη μαχητικότητά του ενέπνευσε τους συμπαίκτες του και βοήθησε στην επίτευξη του στόχου της νίκης.

Οι δηλώσεις του πρωταγωνιστή μετά το ματς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ματίας Λεσόρ παραχώρησε flash interview, όπου αναφέρθηκε στην πορεία του παιχνιδιού και τη σημασία της νίκας. «Μείναμε συμπαγείς στο τέλος, δεν ήταν το καλύτερο ματς, σημασία έχει η νίκη», δήλωσε αρχικά, υπογραμμίζοντας την ομαδική προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γάλλος σέντερ δεν δίστασε να αναγνωρίσει ότι η ομάδα δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή μέρα της, ωστόσο τόνισε τη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την ομάδα. «Πρέπει να κερδίζουμε και τα… άσχημα ματς, τα καταφέραμε και κοιτάμε μπροστά», πρόσθεσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στους στόχους.

Το κίνητρο από τον Γκραντ και η ομαδική προσπάθεια

Ο Ματίας Λεσόρ αποκάλυψε επίσης ένα επιπλέον κίνητρο που τον ώθησε σε αυτή την εμφάνιση. «Θέλαμε να κερδίσουμε, ο Γκραντ μού έδωσε λίγο παραπάνω κίνητρο», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του συμπαίκτη του στην ψυχολογική του προετοιμασία για τον αγώνα. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τις σχέσεις εντός της ομάδας και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των παικτών.

Παρά την προσωπική του εξαιρετική απόδοση, ο Λεσόρ έσπευσε να αποδώσει τα εύσημα στους συμπαίκτες του, τονίζοντας τον ομαδικό χαρακτήρα της επιτυχίας. «Δεν τα κατάφερα μόνος μου, με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η νίκη ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας.

Αυτοκριτική και βλέμμα στο μέλλον

Ο Γάλλος σέντερ δεν παρέλειψε να κάνει και μια αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί. «Πρέπει να κάνω καλύτερη δουλειά στα ριμπάουντ», δήλωσε, δείχνοντας την προσήλωσή του στη συνεχή βελτίωση και την επιθυμία του να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα.

Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με την αναφορά του ότι η ομάδα «κοιτάει μπροστά», υποδηλώνει μια νοοτροπία συνεχούς εξέλιξης και εστίασης στους επόμενους στόχους. Ο Παναθηναϊκός, παρά τη δύσκολη νίκη, παραμένει προσηλωμένος στο πλάνο του, με τους παίκτες να αναζητούν τρόπους για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο της απόδοσής τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko