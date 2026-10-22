Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε για τη Μπενφίκα κόντρα στην Ομόνοια και δεν πανηγύρισε

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο διεθνής επιθετικός, συνέχισε την εντυπωσιακή του σεζόν, σκοράροντας ένα ακόμη τέρμα για τη Μπενφίκα. Ο 27χρονος παίκτης αγωνίστηκε ως βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια, που διεξήχθη στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Το γκολ του, το 16ο φετινό, σημειώθηκε στο 49ο λεπτό του αγώνα και έδωσε το προβάδισμα στην πορτογαλική ομάδα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1. Η κίνησή του να μην πανηγυρίσει το τέρμα του απέναντι στην κυπριακή ομάδα αποτέλεσε ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση.

Το κρίσιμο γκολ του Παυλίδη στο ΓΣΠ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού με τη Μπενφίκα, ήταν ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Στο 49ο λεπτό του αγώνα Ομόνοια – Μπενφίκα, ο διεθνής επιθετικός σκόραρε το 16ο φετινό του γκολ, το οποίο διαμόρφωσε το σκορ σε 2-1 υπέρ των «αετών» στο ΓΣΠ. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο τέρμα του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε με ένα γέμισμα στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο τερματοφύλακας Φαμπιάνο πραγματοποίησε μια δύσκολη απόκρουση σε κοντινό σουτ του Ετσεβέρι. Ωστόσο, στην επαναφορά της μπάλας, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στη Μπενφίκα.

Η επιλογή του να μην πανηγυρίσει

Μία από τις στιγμές που τράβηξαν την προσοχή κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν η αντίδραση του Βαγγέλη Παυλίδη μετά την επίτευξη του γκολ. Ο 27χρονος επιθετικός, αφού σκόραρε το 16ο φετινό του τέρμα, επέλεξε να μην πανηγυρίσει. Αυτή η στάση του Έλληνα ποδοσφαιριστή ήταν εμφανής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης.

Η απόφαση του Παυλίδη να μην εκδηλώσει πανηγυρισμούς συνέβη απέναντι στην κυπριακή ομάδα, την Ομόνοια. Η κίνηση αυτή προσέδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην προσωπική του επίδοση, καθώς το γκολ ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα της Μπενφίκα.

Η εντυπωσιακή παραγωγικότητα του διεθνή επιθετικού

Η φετινή αγωνιστική περίοδος συνεχίζεται με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη παραγωγικότητα, η οποία τον καθιστά έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας του. Το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Ομόνοια ήταν το 16ο προσωπικό του για τη φετινή σεζόν.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει καταγράψει συνολικά 16 συμμετοχές μέχρι στιγμής, λαμβάνοντας μέρος τόσο σε αγώνες πρωταθλήματος όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτές τις 16 εμφανίσεις, έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 16 φορές, διατηρώντας έναν εξαιρετικά υψηλό μέσο όρο τερμάτων ανά αγώνα. Πέρα από την ικανότητά του στο σκοράρισμα, ο Παυλίδης έχει συνεισφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι, έχοντας μοιράσει 4 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από: Athletiko