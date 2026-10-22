Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια: «Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες, επικρατώντας της Μπασκόνια με σκορ 85-79, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σχολίασε την απόδοση της ομάδας του, δίνοντας έμφαση στον χαρακτήρα που επέδειξαν οι παίκτες του στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Η επιστροφή στις νίκες και ο χαρακτήρας

Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Μπασκόνια στο Telekom Center, σε μία αναμέτρηση που αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά τις δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη, επιστρέφοντας έτσι στις επιτυχίες στην EuroLeague. Η ομάδα χρειάστηκε να ζοριστεί αρκετά απέναντι στην Μπασκόνια, ωστόσο στο φινάλε έβγαλε την απαιτούμενη αντίδραση, εξασφαλίζοντας το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα». Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε επίσης την επιθυμία του να είναι οι παίκτες του πιο ήρεμοι και πιο συγκεντρωμένοι κατά τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

Οι κρίσιμες επιθέσεις που έκριναν το παιχνίδι

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε τις στιγμές που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε, «το παιχνίδι κρίθηκε με καλές επιθέσεις στο τέλος, πήραμε δύο καλά σουτ και τα βάλαμε». Αυτή η αποτελεσματικότητα στις καθοριστικές στιγμές του αγώνα ήταν καθοριστική για την επικράτηση των «πράσινων» επί της Μπασκόνια. Παράλληλα, ο Ομπράντοβιτς αναγνώρισε ότι «χάσαμε κάποια πολύ καλά σουτ, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι», υπογραμμίζοντας την αστοχία ως μέρος της φύσης του μπάσκετ.

Η προσπάθεια για ηρεμία και συγκέντρωση στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν εμφανής, με την ομάδα να διαχειρίζεται καλύτερα την πίεση. Ο Ομπράντοβιτς επεσήμανε ότι «σε ένα ματς υπάρχουν πολλά που μπορούν να το επηρεάσουν», αναφερόμενος στην πολυπλοκότητα των παραγόντων που καθορίζουν την εξέλιξη και το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης μπάσκετ.

Αυτοκριτική και προετοιμασία για τη συνέχεια

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν παρέλειψε να ασκήσει αυτοκριτική και να αναφερθεί στα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Δήλωσε ότι «θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες καταστάσεις και αποφάσεις επιθετικά», υποδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση στην επίθεση. Ο προπονητής είδε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα που δεν του άρεσαν ιδιαίτερα και τον προβλημάτισαν αρκετά, γεγονός που τον ωθεί σε περαιτέρω ανάλυση.

Ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Ομπράντοβιτς τόνισε πως ο χρόνος για δουλειά είναι περιορισμένος. Ωστόσο, η ομάδα θα αξιοποιήσει τον διαθέσιμο χρόνο για να δει το βίντεο της αναμέτρησης και να προσπαθήσει να κατανοήσει τα λάθη της. Στόχος είναι οι παίκτες να μην επαναλάβουν αυτά τα λάθη στο παιχνίδι τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν, διασφαλίζοντας μια πιο σταθερή και αποτελεσματική πορεία.

Το ρεκόρ στην Euroleague και η επόμενη εγχώρια πρόκληση

Μετά την επικράτηση επί της Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ένα ρεκόρ 6-1 στην EuroLeague, ενισχύοντας τη θέση του στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, όπου καλούνται να διατηρήσουν τον ρυθμό τους.

Η επόμενη αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό είναι εντός έδρας, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:00. Η ομάδα θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αξιοποιώντας την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που αποκόμισε από την ευρωπαϊκή νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko