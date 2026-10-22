Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την Euroleague

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στην EuroLeague, έχοντας εξασφαλίσει μια σημαντική νίκη στην προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προετοιμάζεται για δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, μία εντός έδρας και μία εκτός, που θα καθορίσουν την πορεία της στη διοργάνωση κατά τη διάρκεια αυτής της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας.

Η πρόσφατη επικράτηση επί της Μπασκόνια

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, η οποία περιγράφεται ως «ρισκαδόρικη». Παρόλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου της, φτάνοντας στην επικράτηση με τελικό σκορ 85-79.

Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού, καθώς τον ανέβασε στο ρεκόρ 6-1. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την ομάδα σε υψηλή θέση στην κατάταξη της διοργάνωσης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της ενόψει των επόμενων δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τις εντός έδρας αναμετρήσεις του. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens. Ο αγώνας έχει οριστεί για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 21:15.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μία ακόμη πρόκληση για τους «πράσινους» στην έδρα τους, όπου επιδιώκουν να διατηρήσουν το θετικό τους σερί. Η παρουσία της Αρμάνι Μιλάνο στην Αθήνα αναμένεται να προσφέρει ένα δυνατό θέαμα, καθώς ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα για να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.

Το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και ο αγώνας με την Αναντολού Εφές

Μετά την εντός έδρας δοκιμασία, ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, ολοκληρώνοντας έτσι τη διπλή αγωνιστική εβδομάδα της EuroLeague. Ο αγώνας με την τουρκική ομάδα έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει στις 19:30.

Αυτή η εκτός έδρας αναμέτρηση αποτελεί το δεύτερο σκέλος των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού μέσα σε λίγες ημέρες, απαιτώντας από τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να διαχειριστούν την κόπωση και τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων. Η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη θα κλείσει τον κύκλο των παιχνιδιών αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής εβδομάδας για τους «πράσινους».

Η πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση της Euroleague

Μετά την επικράτηση επί της Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός έχει διαμορφώσει ένα ρεκόρ 6 νικών και 1 ήττας στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague. Αυτό το θετικό ξεκίνημα τοποθετεί την ομάδα σε μία από τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Οι επερχόμενοι αγώνες, τόσο ο εντός έδρας με την Αρμάνι Μιλάνο όσο και ο εκτός έδρας με την Αναντολού Εφές, είναι κρίσιμοι για τη διατήρηση αυτής της καλής πορείας. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας, με στόχο να συνεχίσει να συλλέγει νίκες και να εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta