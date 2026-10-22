Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 113-99 στη Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τελικό σκορ 99-113, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Βελιγράδι, βρήκε τη «Βασίλισσα» να ξεδιπλώνει τις επιθετικές της αρετές και να ανατρέπει ένα σημαντικό προβάδισμα των Ισραηλινών.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, αγγίζοντας την τελειότητα στα πρώτα 15 αγωνιστικά λεπτά. Κατάφερε να αποκτήσει ένα ισχυρό προβάδισμα 15 πόντων, φτάνοντας στο 44-29, χάρη σε εξαιρετικές επιθετικές αποφάσεις και αξιοζήλευτα ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα και τρίποντα. Η αποτελεσματικότητα στα σουτ εντός παιδιάς ήταν σταθερά πάνω από το 75%, ενώ από μακρινή απόσταση ξεπερνούσε το 60%.

Ωστόσο, ένα τάιμ άουτ του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέδρο Μαρτίνεθ, άλλαξε ολοκληρωτικά την πορεία του αγώνα. Η ισπανική ομάδα εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στο γήπεδο, υιοθετώντας σκληρή άμυνα, ταχύτητα στην επίθεση και αποτελεσματικότητα από μακρινή απόσταση. Με ένα επιμέρους σκορ 8-22, η «Βασίλισσα» διέγραψε το προβάδισμα της Μακάμπι και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 52-51.

Κορυφαίοι παίκτες και επιθετική υπεροχή

Κορυφαίος στο παιχνίδι αναδείχθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος πραγματοποίησε μια ολοκληρωτική εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, κάνοντας κυριολεκτικά τα πάντα στο παρκέ και κρατώντας όρθια τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πλευρό του είχε άξιο συμπαραστάτη τον Αντρές Φελίζ, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως στο σκοράρισμα με 18 πόντους και 4 τελικές πάσες. Άλλοι πρωταγωνιστές για τη Ρεάλ ήταν οι Καμπαρό, Αμπάλντε και Ταβάρες.

Από την πλευρά των Ισραηλινών, ο Τζίμι Κλαρκ ήταν ο ιθύνων νους και κορυφαίος σκόρερ με 19 πόντους. Ο Μπόνζι Κόλσον έδωσε επίσης λύσεις, ενώ ο Μάνταρ φρόντισε να μην απομακρυνθεί η Μακάμπι από τη διεκδίκηση της νίκης. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την ανωτερότητα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ξέσπασμα του τρίτου και τέταρτου δεκαλέπτου

Η μεγάλη διαφορά στην αναμέτρηση σημειώθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ η Μακάμπι διατηρούσε ένα ισχνό προβάδισμα, δέχθηκε έναν «καταιγισμό» 30 πόντων στο καλάθι της, χάνοντας πλήρως τον ρυθμό της. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον έλεγχο του ρυθμού και, πέραν της αποτελεσματικότητας από μακρινή απόσταση, έβαλε την μπάλα και στο καλάθι, φτάνοντας στο 64-74 στο 27ο λεπτό.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Μαδριλένοι ξέσπασαν, απέκτησαν διψήφιες διαφορές και επί της ουσίας «ξεμπέρδεψαν» με τη βραδιά. Ο Φελίζ πήρε τις δύσκολες αποφάσεις για τη Ρεάλ, οδηγώντας την στο 77-88 στο 32ο λεπτό. Ακόμη και όταν ο βραχύσωμος γκαρντ χρειάστηκε να πάρει ανάσες, η διαφορά δεν μειώθηκε, φτάνοντας στο 87-99 στο 35ο λεπτό, χάρη στην προσφορά του Αμπάλντε.

Στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε την αναμέτρηση χάρη στο εκπληκτικό ποσοστό ευστοχίας της από μακρινή απόσταση, σημειώνοντας 21 τρίποντα. Αυτό το νούμερο, αν και εντυπωσιακό, δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς στην κορυφή παραμένουν τα 24 τρίποντα που είχε βάλει η Φενέρμπαχτσε προ διετίας. Επιπλέον, η «Βασίλισσα» βρήκε πολλούς πόντους στο transition παιχνίδι, παίζοντας αποτελεσματική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ισπανική ομάδα έκανε ίσως το καλύτερό της παιχνίδι στη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο δυσκολίας του αντιπάλου. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει την καλή φόρμα της Ρεάλ Μαδρίτης και την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση στη συνέχεια της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta