Δύο πέναλτι, μία κόκκινη και VAR από τον Βασίλη Φωτιά στο Μπόρνμουθ - Μίλαν

Ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς είχε ένα ιδιαίτερα «γεμάτο» πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Μίλαν, η οποία διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Φωτιάς βρέθηκε στο επίκεντρο των αποφάσεων, υποδεικνύοντας δύο πέναλτι, μία απευθείας κόκκινη κάρτα και κάνοντας χρήση του συστήματος VAR. Η έντονη αυτή παρουσία του έρχεται λίγα 24ωρα μετά την αμφιλεγόμενη διαιτησία του σε αγώνα της ελληνικής Super League.

Τα προηγούμενα γεγονότα στην Τούμπα

Η παρουσία του Βασίλη Φωτιά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση έρχεται λίγα 24ωρα μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής στην Τούμπα. Μετά από εκείνη την αναμέτρηση, είχε προκληθεί αρκετή συζήτηση σχετικά με τη διαιτησία του Έλληνα ρέφερι.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς είχε μεταβεί τρεις φορές στο VAR κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκαλώντας την οργή του «Γηραιού». Το ματς έληξε με νίκη 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ ως συνέπεια των γεγονότων, ο κ. Φωτιάς δεν ορίστηκε για τους αγώνες του ερχόμενου Σαββατοκύριακου στη Stoiximan Super League.

Έναρξη με VAR στην αναμέτρηση Μπόρνμουθ - Μίλαν

Στην αναμέτρηση μεταξύ Μπόρνμουθ και Μίλαν, ο Βασίλης Φωτιάς κλήθηκε να λάβει την πρώτη του σημαντική απόφαση μόλις στο πέμπτο λεπτό του αγώνα. Ο Ολλανδός Χίγκλερ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR, τον κάλεσε για να ελέγξει ένα περιστατικό χεριού του Ντε Βίντερ της Μίλαν. Αυτή η κλήση οδήγησε σε on field review από τον Έλληνα διαιτητή.

Μετά την εξέταση της φάσης, ο Βασίλης Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Μπόρνμουθ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο οποίος ευστόχησε και άνοιξε το σκορ για τους Άγγλους, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στην ομάδα τους από πολύ νωρίς.

Δεύτερο πέναλτι και αποβολή

Η ένταση των αποφάσεων συνεχίστηκε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο τερματοφύλακας της Μίλαν, Μενιάν, έκανε ένα μαρκάρισμα που κρίθηκε ως παράβαση για πέναλτι. Ο Βασίλης Φωτιάς υποδείξε τη δεύτερη παράβαση υπέρ της Μπόρνμουθ, σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το VAR, ενώ ο διαιτητής προχώρησε και στην αποβολή του Μάικ Μενιάν με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Μίλαν με δέκα παίκτες. Την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι ανέλαβε ο Τοριάνι, ο οποίος ευστόχησε και έκανε το 2-0 για τα «Κεράσια», εξασφαλίζοντας ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα από νωρίς στο ματς.

Ένα γεμάτο πρώτο 45λεπτο για τον Έλληνα διαιτητή

Το πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης Μπόρνμουθ - Μίλαν αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό και γεμάτο για τον Βασίλη Φωτιά, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδοχικές κρίσιμες φάσεις και σημαντικές αποφάσεις. Η διαιτησία του περιλάμβανε την υπόδειξη δύο πέναλτι, την αποβολή ενός παίκτη με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς και την ενεργή χρήση του συστήματος VAR για την επιβεβαίωση των αποφάσεων του.

Οι διαδοχικές αυτές αποφάσεις διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με την Μπόρνμουθ να αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων έναντι της Μίλαν. Η ιταλική ομάδα βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, γεγονός που επηρέασε την περαιτέρω ροή της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko