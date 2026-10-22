Η Ντουμπάι επικράτησε εμφατικά της Μπάγερν Μονάχου

Η ομάδα της Ντουμπάι μετέτρεψε μια αναμέτρηση που αρχικά φάνταζε δύσκολη σε έναν περίπατο, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 107-91. Υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, η Ντουμπάι έδειξε ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του 40λεπτου, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη χωρίς να κινδυνεύσει σε κανένα σημείο. Το αποτέλεσμα αυτό ανεβάζει την Ντουμπάι στο 5-2, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν στο 2-5.

Η κυριαρχία της Ντουμπάι στο πρώτο ημίχρονο

Η Ντουμπάι μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτησή της από τα πρώτα λεπτά. Ο Πετρούσεφ ανέλαβε δράση στα πρώτα λεπτά, με τον Ράιτ να ακολουθεί, οδηγώντας την ομάδα σε θέση οδηγού με σκορ 2-9 στο τέταρτο λεπτό. Η διαφορά συνέχισε να διευρύνεται, φτάνοντας σε διψήφια επίπεδα (7-17) στο έκτο λεπτό, χάρη στις προσπάθειες του Ράιτ και του Μπέικον.

Ο Πετρούσεφ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, ενώ ο Καμπενγκέλε φώναξε παρών, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 9-24 στο όγδοο λεπτό. Ο μονόλογος της Ντουμπάι συνεχίστηκε, με τον Γιέσαπ της Μπάγερν να μειώνει απλώς σε 14-29 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μπάγερν έδειξε κάποιο σφυγμό, με τον Γουάιλι να μειώνει σε 21-34 στο 13ο λεπτό. Ωστόσο, ο Μπέρτανς, με τη βοήθεια του Οκόμπο, ανέβασε τη διαφορά για τα καλά στο 25-44 στο 15ο λεπτό.

Ο Μπλόσομγκεϊμ φώναξε παρών και η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους, φτάνοντας στο 27-52 στο 17ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες των Γιοκουμπάιτις και Ομπστ να δώσουν σκορ και να μειώσουν τη διαφορά σε 36-56 στο 19ο λεπτό, η Ντουμπάι δεν άφησε το πόδι από το γκάζι. Με τον Μπλόσομγκείμ να πρωταγωνιστεί, έκλεισε το πρώτο μέρος με ένα εμφατικό προβάδισμα 36-63.

Αντεπίθεση και διαχείριση στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Ντα Σίλβα να αναλαμβάνει δράση. Ωστόσο, ο Καμπενγκέλε είχε άμεσες απαντήσεις, διατηρώντας το προβάδισμα της Ντουμπάι στο 42-69 στο 23ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Λούτσιτς με τους πρώτους του πόντους, σε συνδυασμό με τον Ντα Σίλβα, ροκάνισαν τη διαφορά, φτάνοντας στο 55-73 στο 26ο λεπτό.

Οι Ομπστ και Γιοκουμπάιτις συνδέθηκαν με το καλάθι, επιτρέποντας στην Μπάγερν να μειώσει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο 65-78 στο 28ο λεπτό. Παρόλα αυτά, η Ντουμπάι κράτησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, με τους Οκόμπο και Μπλόσομγκεϊμ να διατηρούν το προβάδισμα της ομάδας στο 67-82, ολοκληρώνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με σταθερή διαφορά.

Το τελικό ξέσπασμα και οι πρωταγωνιστές

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Ντουμπάι συνέχισε να διατηρεί την υπεροχή της. Ο Κόντιτς ήταν ζεστός, με τον Οκόμπο να ακολουθεί, διατηρώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο 72-93 στο 33ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες των Ομπστ και Ντα Σίλβα να μειώσουν, ο Κόντιτς δεν το επέτρεψε, με την Ντουμπάι να φτάνει τους 100 πόντους και το σκορ στο 83-100 στο 37ο λεπτό.

Μέχρι το φινάλε του αγώνα, η κατάσταση δεν άλλαξε, με την Ντουμπάι να φτάνει εύκολα στην εμφατική νίκη με τελικό σκορ 107-91. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Οι διακριθέντες και η εικόνα των ομάδων

Για την Ντουμπάι, ο Μφιόντου Καμπενγκέλε αναδείχθηκε σημείο αναφοράς για ακόμα ένα παιχνίδι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους, 10/15 σουτ και 7 ριμπάουντ. Από κοντά ακολούθησε ο Ελί Οκόμπο με 17 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ πρόσθεσε 16 πόντους στην επιθετική συγκομιδή της ομάδας.

Από την πλευρά της Μπάγερν Μονάχου, ο Ντουέιν Ουάσιγκτον ξεχώρισε με 17 πόντους και ο Τζάστιν Γιέσαπ με 15 πόντους. Ωστόσο, οι επιδόσεις τους δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την κυριαρχία της Ντουμπάι. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 5-2 στον πίνακα των βαθμολογιών, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν στο 2-5, μετά από μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από την πλήρη επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko