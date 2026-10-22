Η Εφές νίκησε την Μπεσίκτας στην Euroleague

Η Αναντολού Εφές συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην EuroLeague, καταγράφοντας ακόμα μία νίκη στις αναμετρήσεις της. Η τουρκική ομάδα επικράτησε της Μπεσίκτας με σκορ 89-80, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η Εφές έδειξε να έχει αφήσει πίσω της το σοκ από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, παρουσιάζοντας τρομερές εμφανίσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και την Μπεσίκτας χαρακτηρίστηκε ως ένα τουρκικό ντέρμπι για την EuroLeague. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο κατάφερε να επιβληθεί της αντιπάλου της, διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Το τελικό σκορ 89-80 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα της Εφές.

Στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης, η διαφορά στο σκορ είχε φτάσει τους 20 πόντους. Σε αυτό το σημείο, η Αναντολού Εφές χαλάρωσε κάπως, δίνοντας την ευκαιρία στην Μπεσίκτας να μειώσει. Παρά την προσπάθεια της Μπεσίκτας να αγχώσει τους αντιπάλους της, η Εφές διατήρησε τον έλεγχο και εξασφάλισε τη νίκη.

Η σταθερή άνοδος της Εφές στην Euroleague

Η Αναντολού Εφές έχει πάρει για τα καλά τα πάνω της, συνεχίζοντας τις τρομερές εμφανίσεις της στην EuroLeague. Η ομάδα δείχνει να έχει ξεπεράσει πλήρως την αρχική αναστάτωση που προκλήθηκε από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Αυτή η σταθερή πορεία επιβεβαιώνεται από τις διαδοχικές νίκες που καταγράφει.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πάμπλο Λάσο, η Εφές παρουσιάζει ένα σύνολο που λειτουργεί αποτελεσματικά. Η νίκη επί της Μπεσίκτας στην έβδομη αγωνιστική της EuroLeague αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της καλής φόρμας στην οποία βρίσκεται η ομάδα, η οποία δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης για την Εφές

Στην αναμέτρηση ξεχώρισε ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος για τους νικητές. Ο Αμερικανός «μπομππέρ» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, επιβεβαιώνοντας την πλήρη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας. Η επιλογή της Εφές να τον εντάξει στο δυναμικό της, αφήνοντας πίσω του το NBA, φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος για ακόμα μία φορά ήταν ιδιαίτερα θετικός. Ο Μάλκολμ σημείωσε 15 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε δύο τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Η πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια της Αναντολού Εφές.

Η προσπάθεια της Μπεσίκτας

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, οι παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έδωσαν τη μάχη τους στο παρκέ. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις της αναμέτρησης απέναντι στην ανώτερη Αναντολού Εφές. Εν τέλει, γνώρισαν την ήττα με το τελικό σκορ των 89-80.

Παρόλο που η Μπεσίκτας βρέθηκε πίσω στο σκορ με μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα προς το τέλος του αγώνα, εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση της Εφές στα τελευταία λεπτά. Αυτό τους επέτρεψε να μειώσουν τη διαφορά και να προσπαθήσουν να αγχώσουν τους αντιπάλους τους, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko