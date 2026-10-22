Η ΑΕΚ «τρέχει» για μεταγραφή μετά τις τελευταίες εμφανίσεις

Η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά τις τελευταίες μέρες, με στόχο να αλλάξει τα κακώς κείμενα στο ρόστερ της, μετά την ήττα από την Αντβέρπ και την αποκαρδιωτική εμφάνιση στη Sunel Arena. Η κατάσταση αυτή έχει σκορπίσει απογοήτευση τόσο στις τάξεις του κόσμου όσο και στα ενδότερα της Ένωσης. Οι κιτρινόμαυροι επιδιώκουν την άμεση ενίσχυση, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ήδη προαναγγείλει δραστικές και στοχευμένες αλλαγές.

Απογοήτευση μετά την ήττα από την Αντβέρπ

Η πρόσφατη ήττα από την Αντβέρπ, σε συνδυασμό με την εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε αποκαρδιωτική στη Sunel Arena, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα απογοήτευσης. Αυτό το αίσθημα είναι διάχυτο τόσο μεταξύ των φιλάθλων της ομάδας όσο και εντός του συλλόγου. Ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ παραδόθηκε στον ρυθμό της πρωταθλήτριας Βελγίου και έχασε κάθε επαφή με το σκορ από ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά στο δεύτερο μέρος του αγώνα, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που χρήζει άμεσης βελτίωσης.

Τα στελέχη της ομάδας έχουν ήδη παρατηρήσει αυτή την κατάσταση στα ενδότερα του συλλόγου. Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις θεωρείται επιτακτική, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας το συντομότερο δυνατό.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

Ενδεικτική της κατάστασης και της πρόθεσης για αλλαγές ήταν η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο ίδιος προανήγγειλε δραστικές και στοχευμένες αλλαγές, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας το συντομότερο δυνατό.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση των προβλημάτων από την πλευρά της διοίκησης. Η κατεύθυνση είναι σαφής: άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση για την αλλαγή της εικόνας της ομάδας το συντομότερο δυνατό.

Προηγούμενες σκέψεις και η συντριβή από τον Άρη

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην ΑΕΚ γίνονται σκέψεις για αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό πως αντίστοιχες σκέψεις είχαν γίνει και μετά τη συντριβή από τον Άρη, στο Αλεξάνδρειο. Εκείνη την περίοδο, στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είχε γίνει ξεκάθαρο ότι κάτι δεν λειτουργούσε όπως το επιθυμούσαν, γεγονός που οδήγησε στην κουβέντα για το ενδεχόμενο μεταγραφών.

Παρόλο που οι επιστροφές των παικτών Γουίλιαμς και Μπράουν στη δράση είχαν δώσει προς στιγμήν μια διαφορετική διάσταση στην ομάδα, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την κατάσταση στο παιχνίδι με την Αντβέρπ. Αυτό κατέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση, πέρα από τις επιστροφές τραυματιών.

Εντατικές προσπάθειες για ενίσχυση

Για τους παραπάνω λόγους, οι κιτρινόμαυροι έχουν πλέον πατήσει «γκάζι» στις προσπάθειες για μεταγραφές. Ο βασικός σκοπός είναι να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία κίνηση ενίσχυσης μέσα στις επόμενες μέρες. Το βάρος, σε πρώτη φάση, πέφτει στη θέση «3».

Η ομάδα αναζητά έναν φόργουορντ που θα μπορεί να αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3», ο οποίος θα έχει έφεση στο σκοράρισμα. Παράλληλα, είναι σημαντικό ο νέος παίκτης να διαθέτει συνέπεια στο τακτικό κομμάτι, ώστε να μπορεί να εκτελεί αποτελεσματικά το πλάνο του προπονητή, Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναμένονται εξελίξεις ενόψει κρίσιμων αγώνων

Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της ενίσχυσης του ρόστερ της ΑΕΚ. Η ομάδα έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων.

Αυτά τα παιχνίδια, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη, έχουν τον χαρακτήρα του «πρέπει», καθιστώντας την άμεση ενίσχυση ακόμα πιο κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στις διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko