Ο Κλίντμαν Λίλο μίλησε για την εμφάνιση του ΟΦΗ στο Europa League

Μία ανεπανάληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κλίντμαν Λίλο στο παιχνίδι του ΟΦΗ απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τη League Phase του Europa League. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ηρακλείου, μιλώντας στην εκπομπή «Athletiko by Night», αναφέρθηκε στις τρομερές αποκρούσεις του, τη συμβουλή του προπονητή του, καθώς και στους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια.

Η ανεπανάληπτη εμφάνιση απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Κλίντμαν Λίλο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΟΦΗ στην αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, πραγματοποίησε μία εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ανεπανάληπτη. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ηρακλείου ξεχώρισε με τις τρομερές αποκρούσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το παιχνίδι αυτό διεξήχθη στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, όπου ο ΟΦΗ κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αντίπαλο.

Ο ίδιος ο Λίλο, μιλώντας στο «Athletiko by Night», τόνισε ότι το μόνο που έκανε ήταν να απολαύσει τη στιγμή. «Κρατάω το πάθος των παικτών. Όλοι τρέξαμε πάνω κάτω, συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που προκάλεσε στενοχώρια στους παίκτες.

Οι οδηγίες του προπονητή και η αφοσίωση στην ομάδα

Ο Κλίντμαν Λίλο κλήθηκε να αγωνιστεί κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο, μετά τον τραυματισμό του συμπαίκτη του, Νίκου Χριστογεώργου. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ εξέφρασε τις ευχές του για τον Χριστογεώργο, λέγοντας: «Κατ' αρχάς περαστικά στον Νίκο, που κάνει μια τρομερή χρονιά. Περαστικά και να είναι γρήγορα κοντά μας».

Σχετικά με την προσέγγισή του στον αγώνα, ο Λίλο αποκάλυψε μία σημαντική συμβουλή που έλαβε. «Ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο κύριος Χιώτης μου είπε "απόλαυσέ το" και αυτό έκανα», ανέφερε. Αυτή η συμβουλή φαίνεται να τον βοήθησε να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, παρά τη δυσκολία του αντιπάλου και την πίεση του αγώνα.

Ο στόχος της νίκης απέναντι στον ΠΑΟΚ

Κοιτώντας μπροστά, ο Κλίντμαν Λίλο αναφέρθηκε στην επόμενη αναμέτρηση του ΟΦΗ, αυτή τη φορά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ερωτηθείς για το πόσο δύσκολο είναι να σηκώσει η ομάδα κεφάλι και να κοιτάξει στα μάτια τον ΠΑΟΚ, ο Λίλο ήταν κατηγορηματικός. «Δεν θα πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Θα πάμε να νικήσουμε», δήλωσε με αποφασιστικότητα.

Ο στόχος της ομάδας είναι σαφής, όπως τονίζει και ο προπονητής τους: οι τρεις βαθμοί. «Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και πρώτα ο Θεός, θα είμαστε θετικοί», πρόσθεσε ο τερματοφύλακας, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και την πίστη της ομάδας στις δυνατότητές της για την επίτευξη του στόχου της νίκας.

Η δύναμη του Παγκρήτιου και η στήριξη των φιλάθλων

Ο Κλίντμαν Λίλο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ. «Όταν βλέπεις το Παγκρήτιο να είναι γεμάτο, όταν βλέπεις τους οπαδούς να τραγουδούν, οικογένειες είναι ωραίο για το νησί, για την ομάδα που ανεβαίνει και είναι ωραίες βραδιές», είπε ο τερματοφύλακας.

Η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες και συμβάλλει στην ενίσχυση του συλλόγου. Η εικόνα ενός γεμάτου Παγκρήτιου, με τους οπαδούς να υποστηρίζουν την ομάδα, δημιουργεί ένα θετικό κλίμα τόσο για τον ΟΦΗ όσο και για την ευρύτερη περιοχή του νησιού.

Με πληροφορίες από: Athletiko