Επεισόδια στις κερκίδες πριν το ντέρμπι Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας στην Euroleague

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στις κερκίδες της Belgrade Arena λίγο πριν την έναρξη του σερβικού ντέρμπι της Euroleague, που έφερε αντιμέτωπες την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα. Οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σώμα με σώμα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το ντέρμπι του Βελιγραδίου ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς, καθώς οι φίλοι των δύο αντιπάλων πιάστηκαν στα χέρια.

Η έναρξη των επεισοδίων

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην Belgrade Arena, όπου διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα. Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε άμεση αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ξύλο στις κερκίδες. Το σκηνικό που διαμορφώθηκε ήταν εκρηκτικό, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Οι συμπλοκές ξεκίνησαν πριν καν δοθεί το εναρκτήριο σφύριγμα της αναμέτρησης, η οποία εντάσσεται στην 7η αγωνιστική της Euroleague. Η ένταση μεταξύ των οπαδών ήταν εμφανής, οδηγώντας σε άμεση σύγκρουση και δημιουργώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο της σερβικής πρωτεύουσας.

Το σημείο της έντασης

Συγκεκριμένα, τα επεισόδια έλαβαν χώρα στο πάνω διάζωμα της Belgrade Arena. Σε αυτό το τμήμα των κερκίδων φιλοξενούνταν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα. Οι φίλοι της Παρτιζάν πλησίασαν το συγκεκριμένο διάζωμα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύγκρουση και τις συμπλοκές μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επιλογή του πάνω διαζώματος για τη φιλοξενία των φιλοξενούμενων οπαδών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας, η οποία ωστόσο δεν απέτρεψε την εκδήλωση βίαιων πράξεων. Η προσέγγιση των οπαδών της Παρτιζάν σε αυτό το σημείο στάθηκε αφορμή για την κλιμάκωση της κατάστασης και την εκδήλωση των επεισοδίων.

Η αντίδραση των αρχών

Παρά την έκταση και τη σοβαρότητα των επεισοδίων, η αστυνομία άργησε να κάνει την εμφάνισή της στον χώρο. Η καθυστερημένη επέμβαση των αρχών επέτρεψε στους οπαδούς να συνεχίσουν τις συμπλοκές για ένα διάστημα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις κερκίδες της Belgrade Arena.

Η απουσία άμεσης αστυνομικής παρουσίας κατά την έναρξη των συμπλοκών έδωσε την ευκαιρία στους συγκρουόμενους οπαδούς να έρθουν σώμα με σώμα, με αποτέλεσμα το ξύλο να γενικευτεί. Η επέμβαση των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, όπως αναφέρθηκε από τις πηγές, σε ένα ντέρμπι που παραδοσιακά θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Το πλαίσιο του ντέρμπι και οι συμφωνίες

Η αναμέτρηση μεταξύ Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και φορτισμένα ντέρμπι στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες του Βελιγραδίου κοντράρονται για την 7η αγωνιστική της Euroleague, σε έναν αγώνα που παραδοσιακά συνοδεύεται από έντονο πάθος και αντιπαλότητα, αλλά και από περιστατικά έντασης.

Στους αγώνες της Euroleague που φέρνουν αντιμέτωπες τις δύο σερβικές ομάδες, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία σχετικά με την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών. Η συμφωνία αυτή προβλέπει μικρή παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών, οι οποίοι τοποθετούνται στο πάνω διάζωμα του γηπέδου. Ωστότε, στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η ρύθμιση δεν στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν λίγο πριν το τζάμπολ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta