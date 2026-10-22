Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποθεώθηκε στο T-Center εν μέσω εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Μπασκόνια στο T-Center, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις εξέδρες του Telekom Center Athens βρέθηκε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, προπονητής του Αμαρουσίου, μία ημέρα μετά τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Η παρουσία του προπονητή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αποθέωσαν, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στο άθλημα.

Η αποθέωση του Ηλία Παπαθεοδώρου στο T-Center

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου παρακολούθησε την αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπασκόνια από τις εξέδρες του T-Center. Η στιγμή που το cube του γηπέδου έδειξε τον προπονητή του Αμαρουσίου ήταν αρκετή για να ξεσπάσει σε αποθέωση το κοινό. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αναγνώρισαν στον Παπαθεοδώρου έναν σημαντικό παράγοντα των πρόσφατων εξελίξεων, συνδέοντας την παρουσία του με το λεγόμενο Basketgate.

Η θερμή υποδοχή του Έλληνα τεχνικού από τους «πράσινους» οπαδούς ήταν εμφανής. Αυτή η αντίδραση του κόσμου υπογράμμισε την έντονη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο, καθώς οι αγωνιστικές εξελίξεις επισκιάστηκαν από τα γεγονότα που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ.

Το ξέσπασμα του σκανδάλου και η καταγγελία του Αμαρουσίου

Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστό ως Basketgate, βγήκε στην επιφάνεια μία ημέρα πριν από τον αγώνα της 22ας Οκτωβρίου 2026. Οι εξελίξεις αυτές έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα γύρω από το άθλημα, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από τα αγωνιστικά δρώμενα στις παρασκηνιακές εξελίξεις.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου, καθώς ήταν η ομάδα που κίνησε πρώτη τις διαδικασίες. Η καταγγελία από την ομάδα των βορείων προαστίων είχε γίνει αρκετούς μήνες νωρίτερα, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2026, θέτοντας τις βάσεις για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Ο ρόλος του Παπαθεοδώρου και οι προηγούμενες δηλώσεις του

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν ήταν απλά ένας θεατής των εξελίξεων, αλλά είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο παρελθόν. Την περσινή σεζόν, μετά από έναν αγώνα του Αμαρουσίου, ο Έλληνας προπονητής είχε ξεσπάσει κατά του Βαγγέλη Λιόλιου. Ο κ. Λιόλιος βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του σκανδάλου.

Επιπλέον, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο, οι οποίες προέκυψαν από τη νωρίτερη θητεία του στον Προμηθέα. Αυτές οι αποκαλύψεις ενίσχυσαν τον ρόλο του στην ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν το ελληνικό μπάσκετ και δικαιολόγησαν, εν μέρει, την αποθέωση που έλαβε από τους φιλάθλους.

Οι συλλήψεις και η αντίδραση των φιλάθλων

Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα πριν από τον αγώνα της 22ας Οκτωβρίου 2026. Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Μαζί του συνελήφθησαν η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Τάσος Πηλοΐδης και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Αυτή η εξέλιξη τροφοδότησε την έντονη αντίδραση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα τα παράπονά τους κατά της ΕΟΚ και προσωπικά κατά του Βαγγέλη Λιόλιου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπασκόνια, ακόμα και πριν από το τζάμπολ, ακούγονταν συνθήματα από τις εξέδρες, με τους έξι συλληφθέντες να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας του κόσμου. Η ημέρα του αγώνα, 22 Οκτωβρίου 2026, αποτέλεσε ένα πεδίο έκφρασης για τους φιλάθλους, οι οποίοι έδειξαν την υποστήριξή τους στον Ηλία Παπαθεοδώρου και την αντίθεσή τους στα φαινόμενα διαφθοράς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta