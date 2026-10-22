Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ζήτησε την αποβολή του Κουζμίνσκας της ΑΕΚ

Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από ένα σκάνδαλο που έχει οδηγήσει σε έξι συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου. Μία νέα αποκάλυψη έρχεται στο φως, αφορά την αποβολή του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας της ΑΕΚ σε αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να είχε ζητήσει την αποβολή του Λιθουανού φόργουορντ.

Εξέλιξη στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ

Το σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις προσώπων που σχετίζονται με τον χώρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει αναταραχή στον αθλητικό κόσμο, καθώς αφορούν κεντρικά πρόσωπα της διοίκησης του μπάσκετ στη χώρα. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν τις πτυχές της υπόθεσης που οδήγησε στις συγκεκριμένες συλλήψεις.

Η αποκάλυψη για τον αγώνα Προμηθέας – ΑΕΚ

Μία νέα, σημαντική αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί στο πλαίσιο του σκανδάλου, όπως αναφέρθηκε στο δελτίο του MEGA από το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Η αποκάλυψη αφορά ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που διεξήχθη το 2024, μεταξύ του Προμηθέα Πάτρας και της ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση αυτή έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2024, με τον Προμηθέα Πάτρας να επικρατεί της ΑΕΚ με τελικό σκορ 84-76. Στο επίκεντρο της αποκάλυψης βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος φέρεται να είχε ζητήσει την αποβολή του Λιθουανού φόργουορντ της ΑΕΚ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η αποβολή του Κουζμίνσκας και η μαρτυρία

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, παίκτης της ΑΕΚ, είχε αποβληθεί πρόωρα από τον αγώνα μετά τη λήψη δεύτερης τεχνικής ποινής, η οποία του επιβλήθηκε για φλόπινγκ. Αυτή η αποβολή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας προηγούμενης συνομιλίας.

Όλα φέρονται να ξεκίνησαν από μια συνομιλία μεταξύ του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και ενός προπονητή, ο οποίος αργότερα κατέθεσε ως μάρτυρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ρώτησε τον προπονητή: «ποιος παίκτης θέλεις να αποβληθεί στο ματς».

Ο συγκεκριμένος προπονητής-μάρτυρας κατέθεσε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ τον Ιούλιο του 2026, όπου και ανέφερε τη συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας νέα διάσταση στα γεγονότα του αγώνα του Νοεμβρίου του 2024.

Ένταση και επεισόδια στο παιχνίδι

Η αναμέτρηση μεταξύ Προμηθέα και ΑΕΚ τον Νοέμβριο του 2024 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση καθ’ όλη τη διάρκειά της. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Τσαρούχα, Τσολάκος και Χριστινάκης. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν τεταμένη, με την παρουσία υβριστικών συνθημάτων.

Επιπλέον, σημειώθηκαν επεισόδια στις εξέδρες ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και δυνάμεις της αστυνομίας, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση της κεντρικής εξέδρας του γηπέδου. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά το ματς λόγω υβριστικών συνθημάτων που απευθύνονταν προς το πρόσωπό της.

Λόγω των επεισοδίων και των συνθημάτων, οι διαιτητές αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια μέχρι να αδειάσει πλήρως το γήπεδο από τους φίλους της Ένωσης. Εκτός από τον Κουζμίνσκας, από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε αποβληθεί και ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές.

Οι αντιδράσεις της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για τον συγκεκριμένο αγώνα αμέσως μετά τη διεξαγωγή του, θεωρώντας ότι είχε αδικηθεί. Οι τότε αντιδράσεις της ομάδας αποκτούν τώρα νέα βαρύτητα, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων.

Εάν ισχύουν όσα κατέθεσε ο προπονητής-μάρτυρας τον Ιούλιο του 2026, τότε η ΑΕΚ βρέθηκε να αγωνίζεται χωρίς τον Λιθουανό φόργουορντ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, λόγω ενός προσχεδιασμένου γεγονότος. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε μεγάλη ένταση και επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, δικαιολογώντας τις αρχικές διαμαρτυρίες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit