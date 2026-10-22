Elite League: Διπλά για Σοφάδες και ΑΓΕΧ στην 4η αγωνιστική

Με δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της Elite League, η οποία διεξήχθη μεσοβδόμαδα και έφτασε στην ολοκλήρωσή της την Πέμπτη 22/10. Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola επικράτησαν του Πανερυθραϊκού με σκορ 96-85 στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής», ενώ η Kerakoll ΑΓΕΧ πήρε το διπλό στην Πάτρα, νικώντας τον Γλαύκο Έσπερο με 87-76. Οι δύο ομάδες πανηγύρισαν σπουδαία αποτελέσματα, ενισχύοντας τη θέση τους στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola επικράτησαν του Πανερυθραϊκού

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola σημείωσαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής», επικρατώντας του Πανερυθραϊκού με 96-85. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη τους στη φετινή σεζόν, επιδεικνύοντας έναν αξιοσημείωτο επιθετικό πλουραλισμό. Πέντε παίκτες της ομάδας των Σοφάδων κατάφεραν να πετύχουν διψήφιο αριθμό πόντων, συμβάλλοντας καθοριστικά στο θετικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του Πανερυθραϊκού, ο οποίος αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του προπονητή Χουχούλη, η ομάδα των Βορείων προαστίων αναζητά ακόμα την πρώτη της εντός έδρας επιτυχία στο πρωτάθλημα. Οι Σοφάδες, με προπονητή τον Κακλαμάνο, είχαν ως πρώτους σκόρερ τους Χάρπερ και Χάρις με 17 πόντους ο καθένας, ενώ ο Μαυροειδάκος πρόσθεσε 16 πόντους και οι Κωστόπουλος και Τσαχτσίρας από 14 πόντους.

Η Kerakoll ΑΓΕΧ επέστρεψε στις επιτυχίες στην Πάτρα

Η Kerakoll ΑΓΕΧ έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις επιτυχίες, κατακτώντας μια νίκη με 87-76 στην Πάτρα έναντι του Γλαύκου Έσπερου. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΓΕΧ μετρά πλέον τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο που της χάρισε το προβάδισμα. Η ομάδα του προπονητή Καρατζά βρίσκεται πλέον μόνη τρίτη στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι Αχαιοί του Γλαύκου Έσπερου, με προπονητή τον Ρουμελιώτη, μετρούν δύο συνεχόμενες ήττες και αναζητούν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η ΑΓΕΧ βρίσκεται πίσω από τους πρωτοπόρους Πανιώνιο Cosmorama Travel και Λαύριο-Αφοί Λιοσάτου. Κορυφαίος σκόρερ για την ΑΓΕΧ αναδείχθηκε ο Γερομιχαλός με 28 πόντους, ενώ ο Χορν πρόσθεσε 24 πόντους.

Η εικόνα της 4ης αγωνιστικής

Η 4η και μεσοβδόμαδη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 22/10, προσφέροντας δράση σε δύο γήπεδα. Η αγωνιστική περίοδος χαρακτηρίστηκε από αμείωτη ένταση για τρεις ημέρες, με τους φιλάθλους να παρακολουθούν ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται εξίσου συναρπαστική, καθώς ακολουθεί η πέμπτη αγωνιστική το επόμενο τετραήμερο, από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Οι αναμετρήσεις της Πέμπτης 22/10 ήταν οι τελευταίες για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αγωνιστικής, με τις δύο εκτός έδρας νίκες να διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα και να προσδίδουν περαιτέρω ενδιαφέρον στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Οι επιδόσεις των παικτών

Στον αγώνα του Πανερυθραϊκού με τους Σοφάδες, ξεχώρισε από τους γηπεδούχους ο Χίλερ με 35 πόντους, σημειώνοντας και 4 τρίποντα. Ο Τσούκας πρόσθεσε 14 πόντους με 2 τρίποντα, ο Καμάρας 10 πόντους με 2 τρίποντα και ο Ιωαννίδης 9 πόντους με 1 τρίποντο. Για τους Σοφάδες, εκτός από τους Χάρπερ (17 πόντοι, 2 τρίποντα) και Χάρις (17 πόντοι, 1 τρίποντο), σημαντική ήταν η συμβολή του Μαυροειδάκου με 16 πόντους και 3 τρίποντα, καθώς και των Κωστόπουλου (14 πόντοι, 2 τρίποντα) και Τσαχτσίρα (14 πόντοι).

Στην αναμέτρηση του Γλαύκου Έσπερου με την ΑΓΕΧ, ο Γερομιχαλός της ΑΓΕΧ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους και 3 τρίποντα, ενώ ο Χορν πέτυχε 24 πόντους με 3 τρίποντα. Ο Ανέι συνεισέφερε 14 πόντους με 1 τρίποντο, ενώ οι Μπαλόπουλος και Καραμαλέγκος σημείωσαν από 8 πόντους, με τον Μπαλόπουλο να έχει και ένα τρίποντο. Για τον Γλαύκο Έσπερο, ο Σάμαρτζικ ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους και 2 τρίποντα, ακολουθούμενος από τον Χαρούνι με 13 πόντους και 3 τρίποντα, και τον Άλεν με 12 πόντους και 1 τρίποντο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko