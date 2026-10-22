Η CrediaBank χορηγός της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας

Η CrediaBank ανακοίνωσε την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και έχει ως στόχο τη στήριξη της προετοιμασίας και της αγωνιστικής προσπάθειας των αθλητριών. Με αυτή την κίνηση, η τράπεζα συμβάλλει στην ενίσχυση ενός συλλόγου που έχει καθιερωθεί στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.

Η νέα χορηγική συνεργασία

Η CrediaBank θα βρίσκεται στο πλευρό των αθλητριών της Θέτιδος καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Η συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, προβολή της τράπεζας στο γήπεδο όπου αγωνίζεται η ομάδα, καθώς και στη φανέλα των αθλητριών. Επιπλέον, η CrediaBank θα προβάλλεται και στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του συλλόγου, ενισχύοντας την ορατότητα της χορηγικής της υποστήριξης.

Η τράπεζα, μέσω αυτής της σύμπραξης, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του γυναικείου βόλεϊ στην Ελλάδα. Η υποστήριξη αυτή θεωρείται σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία και την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας της Βούλας.

Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας και η πορεία του

Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας ιδρύθηκε το έτος 2000 και από τότε έχει καταφέρει να καθιερωθεί σε ένα από τα κορυφαία επίπενα του αθλήματος στην Ελλάδα. Ο σύλλογος έχει επιδείξει σταθερή παρουσία στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, διαγράφοντας μια αξιόλογη πορεία στον χώρο.

Πέρα από την αγωνιστική του δράση, ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του βόλεϊ σε ευρύτερο επίπεδο. Ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η στήριξη και η ανάδειξη νέων αθλητριών, προσφέροντας τους τον απαραίτητο χώρο και τις ευκαιρίες για την εξέλιξη της επόμενης γενιάς του αθλήματος. Αυτή η δέσμευση στην ανάπτυξη των νέων ταλέντων αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του συλλόγου.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων

Σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία, η Ιωάννα Μίγγου, Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, δήλωσε ότι πίσω από κάθε αγωνιστική εμφάνιση κρύβονται ώρες προπόνησης, επιμονή και η συλλογική δουλειά ανθρώπων. Τόνισε πως αυτή την προσπάθεια επιθυμεί να στηρίξει η τράπεζα μέσω της συνεργασίας με τον Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας. Η κυρία Μίγγου υπογράμμισε επίσης ότι ο γυναικείος αθλητισμός χρήζει μεγαλύτερης στήριξης και προβολής, τόσο για τα επιτεύγματα των σημερινών αθλητριών όσο και για τα πρότυπα που προσφέρουν στα κορίτσια που ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα. Για την CrediaBank, όπως ανέφερε, το μήνυμα «η τράπεζά σου» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν η τράπεζα είναι παρούσα στην προσπάθεια των ανθρώπων να προχωρήσουν.

Από την πλευρά του συλλόγου, ο Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας, καλωσόρισε την CrediaBank στην οικογένεια της Θέτιδος. Ο κύριος Τριανταφύλλου επεσήμανε ότι η υποστήριξη της τράπεζας ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ. Για τις αθλήτριες και τους ανθρώπους του συλλόγου, η παρουσία ενός συνεργάτη που πιστεύει στη δουλειά τους έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Πρόεδρος της Θέτιδος εξέφρασε την προσδοκία για μια ουσιαστική συνεργασία, η οποία θα στηρίξει τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας και θα αναδείξει την προσπάθειά της.

Η CrediaBank και η στήριξη του ελληνικού αθλητισμού

Η νέα αυτή συνεργασία με τον Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της CrediaBank για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού. Η τράπεζα, μέσω αυτής της κίνησης, συμπληρώνει την ομάδα των «inCrediables», ένα πρόγραμμα στήριξης αθλητών.

Μέσω των «inCrediables», η CrediaBank βρίσκεται ήδη στο πλευρό σημαντικών Ελλήνων αθλητών, όπως ο Εμμανουήλ Καραλής, η Άννα Ντουντουνάκη και ο Νίκος Παπαγγελής. Παράλληλα, η τράπεζα υποστηρίζει και την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών. Η νέα αυτή συνεργασία με τη Θέτιδα Βούλας διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της CrediaBank στον γυναικείο αθλητισμό. Κοινό σημείο αναφοράς σε όλες αυτές τις χορηγικές δράσεις είναι η στήριξη αθλητών και ομάδων που, με τη δουλειά, το ήθος και τις επιδόσεις τους, εμπνέουν τη νέα γενιά και αποτελούν πρότυπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta