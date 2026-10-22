Αλλαγή ώρας στον αγώνα ΟΦΗ – Ατρόμητος για τη Super League

Η διοργανώτρια αρχή της Super League ανακοίνωσε πρόσφατα μια αλλαγή στην ώρα έναρξης για την αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο Αθηνών. Ο αγώνας, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα διεξαχθεί την ίδια προγραμματισμένη ημερομηνία, αλλά με τροποποιημένη ώρα. Η συγκεκριμένη μεταβολή αφορά αποκλειστικά την ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα.

Η αρχική και η περιγραφόμενη νέα ώρα

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση που είχε δοθεί, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, του ΟΦΗ και του Ατρόμητου Αθηνών, ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την 8η Νοεμβρίου του 2026. Η ώρα έναρξης για αυτό το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά στις 18:30.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε μια αλλαγή που αφορά μόνο την ώρα του αγώνα. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση μεταφέρθηκε για μισή ώρα αργότερα από την αρχική της ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση αυτή την περιγραφή, η νέα ώρα διεξαγωγής του αγώνα ορίστηκε στις 19:00, ενώ η ημερομηνία της 8ης Νοεμβρίου παρέμεινε αμετάβλητη.

Η επίσημη ανακοίνωση και η ώρα διεξαγωγής

Παρά την περιγραφή της μεταφοράς του αγώνα μισή ώρα αργότερα, η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής παρουσιάζει μια διαφορετική διατύπωση όσον αφορά την τελική ώρα. Στο κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο αφορά τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναφέρεται ρητά η τροποποίηση.

Η ανακοίνωση δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 08.11.2026 στις 18:30 (αντί για τις 19:00)». Αυτή η διατύπωση υποδεικνύει ότι η τελική ώρα διεξαγωγής θα είναι οι 18:30, σε αντίθεση με την ώρα των 19:00 που αναφέρθηκε προηγουμένως ως η νέα ώρα.

Το πλαίσιο του αγώνα και η ημερομηνία

Ο αγώνας μεταξύ ΟΦΗ και Ατρόμητου Αθηνών αποτελεί μέρος του προγράμματος της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Η ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού παραμένει σταθερή, δηλαδή την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου του έτους 2026.

Η διοργανώτρια αρχή έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και τις τυχόν τροποποιήσεις του αγωνιστικού προγράμματος. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά αποκλειστικά την ώρα έναρξης, χωρίς να επηρεάζεται η ημέρα ή ο τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Επιπτώσεις για τις ομάδες και τους φιλάθλους

Η ανακοίνωση της αλλαγής ώρας έχει άμεση σημασία για τον προγραμματισμό τόσο των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων όσο και των φιλάθλων τους. Οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα ώρα που ανακοινώθηκε επίσημα.

Οι προπονητικά επιτελεία και οι παίκτες του ΟΦΗ και του Ατρόμητου Αθηνών θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους βάσει της τροποποιημένης ώρας έναρξης. Η διατήρηση της ίδιας ημερομηνίας, της 8ης Νοεμβρίου 2026, προσφέρει μια σταθερότητα στον γενικότερο προγραμματισμό των αγωνιστικών υποχρεώσεων των δύο συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta