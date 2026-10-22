Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει τον Νάγκελσμαν για τον πάγκο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και προβληματισμού, καθώς η βαριά ήττα από την Κόμο έχει φέρει τον Μάικλ Κάρικ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξετάζουν ήδη την επόμενη μέρα για την τεχνική τους ηγεσία, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψήφιους για τον πάγκο της ομάδας. Η διοίκηση αναζητά λύσεις για να αναστρέψει την αρνητική πορεία του συλλόγου.

Η συνέχεια της κατρακύλας και η ήττα από την Κόμο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα θετικά αποτελέσματα, συνεχίζοντας την «κατρακύλα» της. Η πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στην Κόμο, στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας Τάσος Δουβίκας, ήρθε να επιβεβαιώσει την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας. Οι «Red Devils» μετρούν πλέον εφτά συνεχόμενα ματς χωρίς να έχουν καταφέρει να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους φιλάθλους και τη διοίκηση.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, η ομάδα του Φάμπρεγας επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το εμφατικό σκορ 4-1. Ο Τάσος Δουβίκας σημείωσε γκολ για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο Champions League, ενώ ο Νίκος Πας πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Κόμο. Η βαριά αυτή ήττα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας, έχει οδηγήσει τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά τις επιλογές της για την τεχνική ηγεσία, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η επισφαλής θέση του Μάικλ Κάρικ

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει θέσει σε κίνδυνο τη θέση του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας. Η καρέκλα του προπονητή «τρίζει επικίνδυνα», καθώς η ομάδα βρίσκεται στη 13η θέση της Premier League, μια θέση που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και το μέγεθος του συλλόγου. Είναι πλέον δεδομένο ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στις τάξεις των «Κόκκινων Διαβόλων» για να αναστραφεί η αρνητική πορεία.

Η πίεση στον Κάρικ εντάθηκε περαιτέρω και από ένα πρόσφατο περιστατικό. Ο προπονητής δεν έφτασε στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον στις 7:30 το πρωί, όπως συνηθίζει, γεγονός που προστίθεται στα σημάδια της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από το μέλλον του. Η διοίκηση, αντιμέτωπη με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα και τη χαμηλή βαθμολογική θέση, εξετάζει πλέον όλες τις πιθανές επιλογές για τον πάγκο.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν στα «ραντάρ» της Γιουνάιτεντ

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναζήτησης και αλλαγών, το όνομα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει έρθει δυναμικά στο προσκήνιο ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Γερμανός τεχνικός αναμένεται να είναι ψηλά στη λίστα των επιλογών του συλλόγου, σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ.

Ο 39χρονος Νάγκελσμαν, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν προπονητής της εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στους κόλπους της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πληροφορίες της Telegraph Sport αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ο πρώην προπονητής θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τη θέση, εφόσον υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των «Κόκκινων Διαβόλων». Η εκτίμηση αυτή δεν είναι τωρινή, καθώς ο Νάγκελσμαν βρισκόταν ψηλά στη λίστα των επιλογών της Γιουνάιτεντ και σε προηγούμενες περιόδους, κάτι που επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον του συλλόγου για τις ικανότητές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta