Το ιατρικό δελτίο της Euroleague για την 7η αγωνιστική

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague έχει ήδη ξεκινήσει, προσφέροντας έντονες αναμετρήσεις την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε έξι παιχνίδια, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό και το ιατρικό δελτίο των ομάδων, αποκαλύπτοντας τους παίκτες που απουσιάζουν ή είναι αμφίβολοι για τη συμμετοχή τους στους αγώνες.

Οι απουσίες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια

Μία από τις αναμετρήσεις που τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν αυτή του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια. Για την ελληνική ομάδα, τους «πράσινους», δύο παίκτες δεν ήταν διαθέσιμοι: ο Λευτέρης Μαντζούκας και ο Νίκος Ρογκαβοπουλος. Αμφότεροι απουσίασαν από την αποστολή. Από την πλευρά των Βάσκων, της Μπασκόνια, οι απουσίες αφορούσαν τους Ντουάρτε και Σίμονς, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν. Επιπλέον, ο παίκτης Σόουζα παρέμεινε αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή για τη συμμετοχή του στον αγώνα.

Τα ιατρικά δελτία σε Εφές - Μπεσίκτας και Μπάγερν - Ντουμπάι

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας έφερε αντιμέτωπες την Εφές και την Μπεσίκτας. Για την ομάδα της Εφές, την οποία προπονεί ο Λάσο, υπήρχαν σημαντικές απουσίες. Οι Τζέιμς, Παπαγιάννης, Κορντινιέ και Ντοζίερ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστούν. Όσον αφορά την ομάδα της Μπεσίκτας, με προπονητή τον Αλιμπίγιεβιτς, οι Ντότσον, Τζέφρις και Σισοκό απουσίαζαν από το ρόστερ. Ο Γουόκερ, από την ίδια ομάδα, ήταν αμφίβολος για τη συμμετοχή του.

Στο παιχνίδι που διεξήχθη μεταξύ της Μπάγερν και της Ντουμπάι, η γερμανική ομάδα, η Μπάγερν, είχε δύο παίκτες που χαρακτηρίστηκαν ως αμφίβολοι: τον Γιακουμπάιτις και τον Φόιγκτμαν. Για την ομάδα των Εμιράτων, την Ντουμπάι, το ιατρικό δελτίο κατέγραφε τις απουσίες των Άντερσον, Τζαιτέ, Μούσα και Πρέπειλιτς, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν.

Οι απουσίες σε Μιλάνο - Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρας - Παρτίζαν

Στην αναμέτρηση της Μιλάνο με την Μπαρτσελόνα, το ιατρικό δελτίο ανέφερε ότι οι παίκτες Μπροθουέλα και Μακούντου δεν θα αγωνιστούν. Η πηγή δεν διευκρινίζει σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν οι συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά επισημαίνει την απουσία τους από την αναμέτρηση.

Ένα άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ήταν αυτό μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν. Για τους «ερυθρόλευκους» του Ερυθρού Αστέρα, ο Κολόκο δεν αγωνίστηκε, ενώ οι Ιζούντου και Μόντλεϊ ήταν αμφίβολοι για τη συμμετοχή τους. Από το ρόστερ των «ασπρόμαυρων» της Παρτίζαν, οι απουσίες περιλάμβαναν τους Γουίλις, Μαρίνκοβιτς, Τζεκίρι και Μποσνιάκοβιτς, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στον αγώνα.

Η κατάσταση των ρόστερ σε Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης

Τέλος, στον αγώνα που έφερε αντιμέτωπες τη Μακάμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπήρξαν επίσης παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι. Για την ισπανική ομάδα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ντεκ και Γκαρούμπα δεν αγωνίστηκαν. Στον αντίποδα, για την ομάδα της Μακάμπι, οι Λάβι και Λούντμπεργκ ήταν επίσης απόντες από την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta