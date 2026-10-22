Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο «T-Center» σήμερα στις 21:15, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» αναζητούν την άμεση επιστροφή στις νίκες, μετά την πρώτη φετινή τους ήττα στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση θεωρείται κομβική για τη διατήρηση της ομάδας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Επιστροφή στις νίκες μετά την πρώτη ήττα

Μετά από ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με πέντε συνεχόμενες νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τη Χάποελ με σκορ 81-91, σε ένα παιχνίδι όπου εμφάνισαν για πρώτη φορά στη σεζόν αμυντικές αδυναμίες.

Συγκεκριμένα, επέτρεψαν σε αντίπαλο να ξεπεράσει τους 80 πόντους, έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού και βρέθηκαν σε θέση να κυνηγούν το σκορ. Με το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 5-1, το «τριφύλλι» επιδιώκει να εκμεταλλευτεί ξανά την έδρα του, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εκεί, συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι αναμετρώνται μεταξύ τους στην ίδια αγωνιστική.

Η ενίσχυση με Ναν και Σλούκα

Ένα από τα σημαντικά θετικά στοιχεία για τον προπονητή Ζοτς είναι η ταυτόχρονη διαθεσιμότητα των Ναν και Σλούκα για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση της Euroleague. Οι δύο γκαρντ έχουν επανέλθει στην αγωνιστική δράση, καθώς αγωνίστηκαν στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος απέναντι στο Περιστέρι.

Η παρουσία τους αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως στο rotation της ομάδας, ανεβάζοντας την αγωνιστική ποιότητα και προσφέροντας περισσότερες λύσεις. Ο Ναν, ειδικότερα, επέστρεψε με ιδιαίτερο κέφι, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 6 ασίστ, δίνοντας έμφαση στην δημιουργική του ικανότητα.

Η κατάσταση της Μπασκόνια

Από την πλευρά της, η Μπασκόνια δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη μετριότητα στην τρέχουσα σεζόν της Euroleague. Η ισπανική ομάδα διατηρεί ένα ρεκόρ 1-5, με τη μοναδική της επιτυχία να είναι η επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο, με σκορ 86-76.

Η κακή πορεία της ομάδας οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Ο Πάολο Γκαλμπιάτι απομακρύνθηκε από τη θέση του προπονητή, και στη θέση του επέστρεψε ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Ο Περάσοβιτς επιστρέφει στη Βιτόρια για να αναλάβει την τέταρτη θητεία του στην ομάδα της χώρας των Βάσκων, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει την αγωνιστική εικόνα.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Ο αντίπαλος, η Μπασκόνια, προσφέρεται για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες, βάσει της προϊστορίας των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει καταγράψει πέντε νίκες απέναντι στην Μπασκόνια, όλες με διψήφιες διαφορές πόντων. Ο μέσος όρος της διαφοράς σε αυτές τις νίκες ανέρχεται στους +20 πόντους.

Αυτή η στατιστική ενισχύει την αισιοδοξία για τους «πράσινους» ενόψει της σημερινής αναμέτρησης στο «T-Center», καθώς η έδρα έχει αποδειχθεί ισχυρό όπλο για την ομάδα σε προηγούμενες αναμετρήσεις με την ισπανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta