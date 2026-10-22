Ο Μίλτος Τεντόγλου: «Προτιμώ να φάω το γλυκάκι μου και να είμαι χαρούμενος»

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, συζήτησε με τον Ντέμη Νικολαΐδη στο πλαίσιο της εκπομπής Face Off της Stoiximan, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του. Πέρα από τις αθλητικές του επιδόσεις, ο πρωταθλητής μίλησε για τη διατροφή του, την αγάπη του για τα video games και την ιδιαίτερη σχέση του με την προπόνηση. Η συζήτηση ανέδειξε μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη πλευρά του, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην προσωπικότητά του.

Η συζήτηση με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Κατά τη διάρκεια της απολαυστικής συζήτησης, ο Μίλτος Τεντόγλου αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του και στον μεγάλο στόχο των 8.75 μέτρων. Επίσης, μίλησε για τη δύσκολη αγωνιστική χρονιά του 2025 και τις αμφιβολίες που κατάφερε να ξεπεράσει στην πορεία του. Ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο μέχρι την ηλικία των 34-35 ετών.

Πέρα από τις αθλητικές αποκαλύψεις, η συνέντευξη περιείχε αρκετές χιουμοριστικές στιγμές, με τον Τεντόγλου να εκφράζεται με τον χαρακτηριστικό του αυθορμητισμό. Μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά του, τις συνήθειες και τις μικρές αδυναμίες του, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή ενός κορυφαίου αθλητή.

Η φιλοσοφία του για τη διατροφή

Ο Μίλτος Τεντόγλου παραδέχθηκε ότι η διατροφή αποτελεί έναν τομέα στον οποίο μπορεί να βελτιωθεί, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν ήθελε να στερηθεί πράγματα που τον ευχαριστούν. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Δεν προσέχω τόσο πολύ τη διατροφή μου. Φέτος την πρόσεξα λίγο περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

Όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης επισήμανε πόσο μπορεί να τον βοηθήσει μια πιο προσεγμένη διατροφή, ο Τεντόγλου εξήγησε τη φιλοσοφία του. «Αν κάνεις κάτι με το ζόρι, μπορεί να χάσεις άλλα πράγματα. Προτιμώ να είμαι χαρούμενος, να φάω το γλυκάκι μου, να φάω ό,τι θέλω και να πιω ό,τι θέλω, παρά να το κάνω με το ζόρι», ανέφερε ο πρωταθλητής, υπογραμμίζοντας την αξία της ψυχικής ευεξίας στην καθημερινότητά του.

Η ιδιαίτερη σχέση με την προπόνηση

Παρά τις τεράστιες επιτυχίες του στον πρωταθλητισμό, ο Μίλτος Τεντόγλου παραδέχθηκε ότι σπάνια ανυπομονεί να βρεθεί στο στάδιο για προπόνηση. «Δεν έχω πάντα όρεξη να πάω για προπόνηση. Συνήθως, μάλιστα, δεν έχω. Αλλά πάντα κάνω καλή προπόνηση. Είτε έχω όρεξη είτε δεν έχω, είτε νιώθω χάλια, θα κάνω καλή προπόνηση», δήλωσε, αναδεικνύοντας την επαγγελματική του συνέπεια.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 95% των προπονήσεών του είναι καλές. Συμπλήρωσε πως ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, πιθανότατα θα υποστήριζε ότι δεν του έχει χαλάσει ούτε μία προπόνηση, γεγονός που υποδηλώνει την αφοσίωση και την ποιότητα της δουλειάς του, ανεξαρτήτως της προσωπικής του διάθεσης.

Η αγάπη για τα video games

Η αγάπη του Μίλτου Τεντόγλου για τα video games είναι ευρέως γνωστή, όμως ο ίδιος αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη συνήθεια. Μια Κυριακή, για παράδειγμα, μπορεί να αφιερώσει μέχρι και οκτώ ώρες στο gaming, κάνοντας φυσικά διαλείμματα για φαγητό και άλλες δραστηριότητες.

Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι το League of Legends, με το οποίο ασχολείται από την ηλικία των 13 ετών. Όπως εξήγησε, δεν το έχει βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ανανεώνεται συνεχώς με αλλαγές και προσθήκες, προσφέροντας διαρκώς νέες προκλήσεις και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του.

Με πληροφορίες από: Athletiko