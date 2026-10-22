Το Elite Neon Cup 2026 ξεκινά: Κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στην Ελλάδα για ένα ποδοσφαιρικό τριήμερο

Το Elite Neon Cup «έρχεται» για ένα μαγικό ποδοσφαιρικό τριήμερο, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου του 2026, φέρνοντας στην Ελλάδα τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και της χώρας. Η διοργάνωση αποτελεί το κορυφαίο τουρνουά για αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα. Φέτος, το Elite Neon Cup επιστρέφει στη δράση με δύο τουρνουά για αγόρια, ένα για το ηλικιακό γκρουπ Κ10 και ένα για το Κ12.

Αυτό το νέο, μαγικό ποδοσφαιρικό τριήμερο υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μοναδικές εμπειρίες, τόσο για τους μικρούς αθλητές όσο και για τους θεατές που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα.

Συμμετοχές από την Ευρώπη και την Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Elite Neon Cup 2026, η Ελλάδα θα υποδεχθεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανάμεσα στις διεθνείς ομάδες που θα δώσουν το «παρών» συγκαταλέγονται η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Τσέλσι, προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Παράλληλα, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν και οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Όλες αυτές οι ομάδες συνθέτουν ένα ελίτ σκηνικό, το οποίο αναμένεται να απολαύσουν πρωτίστως οι μικροί αθλητές που θα λάβουν μέρος, αλλά και όσοι βρεθούν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Ημερομηνίες και έκταση της διοργάνωσης

Το ποδοσφαιρικό ραντεβού έχει οριστεί από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου, ομάδες από 21 διαφορετικές χώρες έχουν δώσει «ραντεβού» στα γήπεδα του Elite Neon Cup 2026, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Συνολικά, 152 γκρουπ θα συμμετάσχουν στις αναμετρήσεις, εκ των οποίων τα 88 θα αγωνιστούν στο τουρνουά U12 και τα 64 στο τουρνουά U10. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, παιδιά από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά και από όλο τον κόσμο, θα έχουν την πολύτιμη ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες, τόσο εντός όσο και εκτός των ποδοσφαιρικών αγωνιστικών χώρων.

Οι τοποθεσίες των αγώνων

Οι αγώνες του τουρνουά U12 θα διεξαχθούν σε διάφορα γήπεδα, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Kicks academy, στο στάδιο Γλυφάδας, στο στάδιο Νέας Μάκρης, στο στάδιο Αναβύσσου και στο στάδιο Μαραθώνα.

Η ομάδα της «Yellowfields», μαζί με όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, δηλώνει έτοιμη να υποδεχτεί τους συμμετέχοντες και τους φιλάθλους. Στόχος είναι να ζήσουν όλοι μαζί άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, σε ένα περιβάλλον που προάγει τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, καθώς και να βρουν πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις του Elite Neon Cup, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Εκεί είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ιστορία του θεσμού.

Επιπλέον, για ακόμα περισσότερο υλικό και συνεχή ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στους επίσημους λογαριασμούς του Elite Neon Cup στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοργάνωση διατηρεί ενεργή παρουσία στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter, όπου δημοσιεύεται επιπρόσθετο περιεχόμενο. Για οποιαδήποτε επικοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν email στην διεύθυνση info@elitesports.gr. Οι επίσημοι λογαριασμοί στα social media είναι οι εξής: στο Facebook ως Elite Neon Cup, στο TikTok ως Elite Neon Cup, στο Instagram ως eliteneoncup και στο Twitter ως @EliteNeonCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta