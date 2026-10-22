Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τους Μαϊάμι Χιτ παρά την ήττα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τους Μαϊάμι Χιτ στην πρεμιέρα της regular season του NBA, σε ένα από τα πλέον αναμενόμενα γεγονότα της βραδιάς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, δείχνοντας από τις πρώτες στιγμές το τεράστιο κίνητρό του για τη νέα πρόκληση. Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση με 35 πόντους, η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα ηττήθηκε εντός έδρας στο Kaseya Center από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τελικό σκορ 131-106.

Το νέο ξεκίνημα με τους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γνωστός και ως «Greek Freak», αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ σε επίσημο παιχνίδι της regular season του NBA. Αυτό το ντεμπούτο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ταξιδιού για τον Έλληνα φόργουορντ στα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του κόσμου, έχοντας μπει σε αυτή τη νέα φάση της καριέρας του με τεράστιο κίνητρο.

Από την αρχή της αναμέτρησης, ο Αντετοκούνμπο έδειξε την ορεξάτη του διάθεση. Ήταν αυτός που πέτυχε τους πρώτους πόντους για την ομάδα του προπονητή Έρικ Σποέλστρα στη σεζόν, αρχικά με ένα pull-up σουτ από τα πέντε μέτρα και στη συνέχεια με δύο εύστοχες βολές, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να ηγηθεί.

Κυριαρχική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Kaseya Center ήταν κυριαρχική. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεχώριζε επιθετικά, σημειώνοντας 21 πόντους σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς είχε 8/10 σουτ εντός πεδιάς, ενώ στις βολές μέτρησε 5/8.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο «Greek Freak» συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Παράλληλα, είχε και 2 λάθη, αλλά η συνολική του απόδοση στο πρώτο μέρος ήταν καθοριστική για τους Χιτ, διατηρώντας τους κοντά στο σκορ απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Συνέχεια της υψηλής απόδοσης και στην τρίτη περίοδο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με την ίδια ακριβώς διάθεση και στο δεύτερο μέρος του αγώνα, συνεχίζοντας να είναι ο πιο αξιόπιστος σκόρερ για τους Μαϊάμι Χιτ και στην τρίτη περίοδο. Μέχρι το τέλος του δωδεκαλέπτου, ο Έλληνας φόργουορντ είχε φτάσει τους 28 πόντους, με 11/16 σουτ εντός πεδιάς, αναδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα.

Ωστόσο, παρά τις δικές του αδιάκοπες προσπάθειες, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι αναφέρονται και ως «λύκοι», κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την αστοχία των γηπεδούχων και να χτίσουν μια διψήφια διαφορά στο σκορ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι «λύκοι» έδειξαν την ικανότητά τους να «πυροβολούν» από μακριά, δυσκολεύοντας την άμυνα των Χιτ.

Η «35άρα» δεν ήταν αρκετή για τη νίκη

Παρά την ασταμάτητη παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε συνολικά 35 πόντους στο ντεμπούτο του, οι Μαϊάμι Χιτ δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση και γνώρισαν την ήττα με το «βαρύ» 131-106. Ο «Greek Freak» προσπάθησε μόνος του να κρατήσει την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα στο παιχνίδι, αλλά οι συμπαίκτες του έχασαν πολλά σουτ, γεγονός που τον άφησε με μόλις μία ασίστ στο ματς.

Τα τελικά στατιστικά του Έλληνα σούπερ σταρ περιλάμβαναν 35 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 32 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Στα σουτ εντός πεδιάς είχε 13/19 (συγκεκριμένα 13/19 δίποντα και 0/2 τρίποντα), ενώ στις βολές μέτρησε 9/14. Στην αναμέτρηση ξεχώρισε και ο Κλέι Τόμπσον για τους Χιτ, ο οποίος ήταν «ζεστός» με 2/2 τρίποντα λίγο μετά το καλό ξεκίνημα του Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Μαϊάμι Χιτ έχει μπροστά της το επόμενο ματς κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit