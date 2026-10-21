Κίνδυνος αναβολής για το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιόν λόγω των διαδηλώσεων στο Παρίσι

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν για τη Ligue 1, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (25/10), βρίσκεται στον «αέρα». Οι ανησυχίες για την ασφάλεια, που εξέφρασε η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών στη Γαλλία, έχουν οδηγήσει σε αίτημα για αναβολή. Η αστυνομική αρχή έχει ζητήσει από την επαγγελματική λίγκα ποδοσφαίρου της Γαλλίας (LFP) να ορίσει εκ νέου την αναμέτρηση.

Το ενδεχόμενο αναβολής και οι σκέψεις για νέα ημερομηνία

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, ένα από τα σημαντικά παιχνίδια της Ligue 1, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η διεξαγωγή της τίθεται εν αμφιβόλω λόγω των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη (21/10), η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού έχει απευθυνθεί στην Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα της Γαλλίας (LFP), ζητώντας τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, όπως αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «L’Équipe», είναι η μεταφορά του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή απόφαση για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής.

Η «γιγαντιαία» επιχείρηση ασφαλείας ενόψει διαδηλώσεων

Ο κίνδυνος αναβολής συνδέεται άμεσα με την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων επεισοδίων, η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει μια «γιγαντιαία» επιχείρηση ασφαλείας.

Όπως δήλωσε την Τρίτη (20/10) ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, η επιχείρηση αυτή θα περιλαμβάνει την ενίσχυση της αστυνομίας από στρατιωτικές δυνάμες. Η κινητοποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων και την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας που προκύπτουν.

Το ιστορικό των ταραχών και οι αιτίες των κινητοποιήσεων

Οι αποφάσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας έρχονται μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες γαλλικές πόλεις, και συγκαταλέγονται στα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου ακολούθησαν εβδομάδες κατά τις οποίες πραγματοποιούνταν κυρίως ειρηνικές φοιτητικές κινητοποιήσεις. Παράλληλα, είχαν εκδηλωθεί ευρύτερες διαδηλώσεις, με αιτήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Ως μέτρο περιορισμού των επεισοδίων, οι γαλλικές αρχές επέβαλαν τη Δευτέρα (19/10) απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιοχές αρκετών πόλεων.

Άλλα αθλητικά γεγονότα που επηρεάζονται

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν δεν είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που επηρεάζεται από την κατάσταση ασφαλείας στη Γαλλία. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή (25/10), οι Πίτσμπουργκ Στίλερς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους Νιου Όρλεανς Σέιντς σε αγώνα της κανονικής περιόδου του NFL. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα διεξαχθεί στο «Σταντ ντε Φρανς» και αναμένεται επίσης να απαιτήσει σημαντική κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων.

Επιπλέον, η εντός έδρας αναμέτρηση της Τουλούζ με την Τρουά για τη Ligue 1 έχει ήδη μεταφερθεί. Αρχικά προγραμματισμένη για το Σάββατο (24/10), μεταφέρθηκε για την Κυριακή (25/10), έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την LFP, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις των ταραχών στον προγραμματισμό των αθλητικών διοργανώσεων στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki