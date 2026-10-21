Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Πέμπτης (22/10) ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και πέντε ακόμη πρόσωπα. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και χρηματισμού παραγόντων στο ελληνικό μπάσκετ, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Η αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/10), με την παράδοση του τελευταίου προσώπου που αναζητούνταν από τις αρχές.

Η διαδικασία των απολογιών και οι αποφάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών που θα λάβουν χώρα την Πέμπτη, ανακριτής και εισαγγελέας θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Μεταξύ των επιλογών που θα εξεταστούν είναι και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Συνολικά, εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία προέκυψαν έπειτα από εισαγγελική διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν δωροδοκία, δωροληψία και ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην εξέλιξη ή το αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ.

Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία οδήγησε στις συλλήψεις, ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, με σχεδόν ταυτόχρονες ενέργειες των αρχών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας, με την παράδοση και του τελευταίου προσώπου που περιλαμβανόταν στα εντάλματα.

Τα πρόσωπα που κατονομάζονται και οι κατηγορίες

Εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, στην υπόθεση κατονομάζονται και άλλα πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στον χώρο του μπάσκετ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο επιχειρηματίας και πρώην καλαθοσφαιριστής, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος φέρεται να είναι και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επίσης ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες σχετίζονται άμεσα με τη δωροδοκία και τη δωροληψία, όπως προβλέπεται από την αθλητική νομοθεσία. Η δικαστική διερεύνηση επικεντρώνεται στην ενδεχόμενη ύπαρξη οργανωμένων παρεμβάσεων σε αγώνες διαφορετικών κατηγοριών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού μπάσκετ.

Το εύρος της έρευνας και τα οικονομικά στοιχεία

Η υπόθεση αφορά πρόσωπα τόσο από τη διοίκηση όσο και από τη διαιτησία του μπάσκετ. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν περίπου 50 αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία. Το φάσμα των αγώνων που εξετάζονται είναι ευρύ, καθώς εκτείνεται από τη Basket League, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έως και τα εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα, υποδεικνύοντας το βάθος της φερόμενης χειραγώγησης.

Παράλληλα με τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, διερευνάται και η προέλευση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε κατοικία ενός εμπλεκόμενου διαιτητή. Η προέλευση και ο σκοπός αυτών των χρημάτων αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της δικαστικής έρευνας.

Η έναρξη της διερεύνησης και τα στοιχεία της δικογραφίας

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, με αφετηρία μια καταγγελία που συνδέεται με την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αυτή αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ειδικότερα τον πρόεδρό της. Από τότε, ο αθλητικός εισαγγελέας ανέλαβε τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογής στοιχείων, λήφθηκαν συνολικά οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις. Αυτές οι καταθέσεις φέρονται να έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για την πορεία της έρευνας και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Οι αντιδράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσαν σημαντικές αντιδράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Η EuroLeague Basketball, ανταποκρινόμενη στα γεγονότα, αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνση της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα από τις διοργανώσεις της, εν αναμονή της έκβασης της δικαστικής διερεύνησης.

Στο εσωτερικό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δείχνοντας το ενδιαφέρον και την πρόθεση για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από πλευράς της. Παράλληλα, το θέμα έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς διεθνή αθλητικά μέσα ενημέρωσης αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στην υπόθεση, αναδεικνύοντας το μέγεθος και τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Με πληροφορίες από: Enikos