Αθηναϊκός - Σαραγόσα 78-89: Λύγισε στο φινάλε ο Αθηναϊκός, η Σαραγόσα έφυγε με το διπλό από τη Γλυφάδα

Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε στην εντός έδρας πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα, χάνοντας με 78-89 από τη Σαραγόσα στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Η ελληνική ομάδα πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα στο παιχνίδι, παρά την προσπάθεια για ανατροπή που ακολούθησε και την εξαιρετική εμφάνιση της Μακόλεϊ. Κορυφαία για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Μακόλεϊ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.

Το δύσκολο ξεκίνημα και το σερί της Σαραγόσα

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για τον Αθηναϊκό, ο οποίος εμφάνισε πολλά λάθη στην επίθεσή του. Η ισπανική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πραγματοποίησε ένα σερί 0-13, δημιουργώντας από νωρίς μια σημαντική διαφορά. Η Πρινς ήταν αυτή που «ξεκόλλησε» τον Αθηναϊκό από το μηδέν, δίνοντας το έναυσμα για να αρχίσει η ομάδα να βρίσκει ρυθμό.

Ωστόσο, η Σαραγόσα βρήκε εύκολες λύσεις προς το καλάθι με ένα πολύ απλό give and go, με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί με σκορ 12-25. Η Χέμπε της Σαραγόσα ξεχώρισε στο διάστημα αυτό με 12 πόντους, ενώ για τον Αθηναϊκό η Πρινς και η Τάντιτς είχαν από 4 πόντους η καθεμία.

Η αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός παρουσιάστηκε με διαφορετικό πρόσωπο, δείχνοντας μεγαλύτερη «δημιουργικότητα» στο παιχνίδι του. Οι αλλαγές των Χρίστοβα, Παυλοπούλου και Τάντιτς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, καθώς μπήκαν στο παρκέ και άλλαξαν την εικόνα της αναμέτρησης μέχρι τότε.

Με καλές άμυνες και παλικαρίσιες πρωτοβουλίες, η ελληνική ομάδα κατάφερε να γίνει πιο ανταγωνιστική απέναντι στη Σαραγόσα. Ο ρυθμός του αγώνα άλλαξε πλευρά και η διαφορά μειώθηκε στους 11 πόντους, αν και είχε φτάσει προηγουμένως στους 15. Παρά την προσπάθεια, η Σαραγόσα διατήρησε το προβάδισμα με καλά μακρινά σουτ, οδηγώντας τις ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 35-46 υπέρ της.

Το τρίτο δεκάλεπτο και η μείωση της διαφοράς

Το τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε το πιο ενδιαφέρον του αγώνα, καθώς ο Αθηναϊκός «πάτησε γκάζι» και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Έχοντας ήδη βρει τον ρυθμό της από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτριες του Αθηναϊκού αύξησαν την έντασή τους στο παρκέ, φτάνοντας μέχρι και τους τέσσερις πόντους απόσταση.

Η ομάδα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 51-55. Οι Βανλού, Φασούλα και Μακόλεϊ ανέβασαν την απόδοσή τους, προσφέροντας σημαντική ώθηση στον Αθηναϊκό. Ωστόσο, η Σαραγόσα απάντησε με δύο καλά σουτ, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 58-66, διατηρώντας ένα προβάδισμα οκτώ πόντων.

Η διεκδίκηση της ανατροπής στο φινάλε

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικό, με τον Αθηναϊκό να συνεχίζει την αντεπίθεσή του. Η ελληνική ομάδα έφτασε να φέρει το ματς στα ίσα, πλησιάζοντας στο 66-68 και ασκώντας ξανά πίεση στη Σαραγόσα. Οι εξέδρες φώναζαν, δίνοντας ενέργεια στις παίκτριες, οι οποίες αντλούσαν δύναμη η μία από την άλλη, διεκδικώντας με αξιώσεις την επιστροφή στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, η ισπανική ομάδα αντέδρασε με γρήγορες επιθέσεις, καταφέρνοντας να πάρει ξανά το πάνω χέρι. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η Σαραγόσα αύξησε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό, αποδεικνύοντας την ανωτερότητά της στο φινάλε. Ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 78-89 στην εντός έδρας ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta