Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Σλέζα με 78-68 και έκανε το 2/2 στο EuroCup Women

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Σλέζα με σκορ 78-68, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup Women. Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να διατηρήσουν το αήττητο τους στη διοργάνωση, φτάνοντας το 2/2 μετά την εξαιρετική τους εμφάνιση στην Πολωνία. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την παρουσία του ελληνικού συλλόγου στον ευρωπαϊκό θεσμό, δίνοντας του ένα ισχυρό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή του πορεία.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού στην Πολωνία

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Σλέζα, με τον Ολυμπιακό να δείχνει από την αρχή τις διαθέσεις του για τη νίκη. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, επιδεικνύοντας συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα του Μπόμπο ΕνΤζόγια παρουσίασε ένα οργανωμένο παιχνίδι, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, καταφέρνοντας να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης και να επιβάλει τον δικό της ρυθμό.

Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν το προβάδισμα σε μεγάλο μέρος του αγώνα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο σκορ. Η συνολική τους απόδοση στην Πολωνία ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση του «διπλού» και την επίτευξη του 2/2 στο EuroCup Women, ένα αποτέλεσμα που τους δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Οι παίκτριες που ξεχώρισαν

Στην εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού συνέβαλαν σημαντικά αρκετές παίκτριες με τις επιδόσεις τους. Η Μόργκαν Μάλι ξεχώρισε με την αποτελεσματικότητά της, σημειώνοντας 16 πόντους, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική της 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Η παρουσία της ήταν καθοριστική για την επιθετική λειτουργία της ομάδας, προσφέροντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Ελεάννας Χριστινάκη, η οποία τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, δείχνοντας την πολυδιάστατη αξία της. Η Ντούλσι Φάνκαμ προσέθεσε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ολοκληρώνοντας τις κορυφαίες επιδόσεις για τον Ολυμπιακό και συμπληρώνοντας την τριάδα των παικτριών με διψήφιο αριθμό πόντων.

Αναλυτικά οι πόντοι και οι συνθέσεις

Για την ομάδα της Σλέζα, υπό τις οδηγίες του προπονητή Ρούσιν, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες και σημείωσαν τους παρακάτω πόντους: Γκουλτέκιν με 2 πόντους, Γκαστόν με 20 πόντους, Πουτς με 2 πόντους, Κουλίνσκα με 10 πόντους, εκ των οποίων 1 τρίποντο, Γκάιντα με 3 πόντους, με 1 τρίποντο, Άλστον με 14 πόντους, Στραουτμάνε με 6 πόντους, με 2 τρίποντα, Ρουτκόφσκα με 6 πόντους και Γιεζιόρνα με 5 πόντους, με 1 τρίποντο.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, με προπονητή τον Μπόμπο ΕνΤζόγια, έπαιξαν οι: Εβόντο με 8 πόντους, με 1 τρίποντο, Σακελλαρίου, Πεντάντε με 14 πόντους, με 2 τρίποντα, Λάμπερτ με 8 πόντους, με 1 τρίποντο, Αναστασοπούλου, Χριστινάκη με 15 πόντους, με 1 τρίποντο, Κολλάτου με 3 πόντους, με 1 τρίποντο, Μάλι με 16 πόντους, με 2 τρίποντα και Φάνκαμ με 14 πόντους. Η ομαδική προσπάθεια και η συνεισφορά όλων των παικτριών ήταν εμφανής.

Το διαιτητικό τρίο

Την αναμέτρηση διεύθυναν οι διαιτητές Ρουσίνας από τη Λιθουανία, Παπάτζ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και Μπελούσοβα από τη Λετονία. Τον ρόλο του κομισάριου του αγώνα είχε ο Σμιντ από την Τσεχία, επιβλέποντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta