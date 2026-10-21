Η ΕΠΟ διαψεύδει σενάρια για ξένους VAR και κρίση στην ΚΕΔ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών στο VAR για τους αγώνες της Super League. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα ανακατατάξεων ή κρίσης εντός της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Οι εν λόγω φήμες δεν έχουν καμία βάση, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από επίσημες πηγές της ΕΠΟ, οι οποίες τονίζουν τη σταθερότητα των υφιστάμενων δομών και σχεδιασμών.

Διάψευση σεναρίων για ξένους VAR

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που αναπτύσσονται και αφορούν την πιθανή χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών για τη λειτουργία του VAR στους αγώνες του πρωταθλήματος της Super League. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις πηγές της ΕΠΟ, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν καμία απολύτως βάση και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, δηλαδή η ενεργοποίηση ξένων διαιτητών στο σύστημα VAR, δεν έχει τεθεί καν προς συζήτηση εντός των αρμόδιων οργάνων της Ομοσπονδίας. Επιπλέον, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός εκ μέρους της ΕΠΟ για την εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το ζήτημα ως ένα ακόμη σενάριο που εμφανίζεται κατά καιρούς στο προσκήνιο της αθλητικής επικαιρότητας, χωρίς ωστόσο να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προθέσεις της διοίκησης.

Σταθερότητα στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

Ανάλογη είναι η στάση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και απέναντι στη φημολογία που αναπτύσσεται περί ύπαρξης κρίσης εντός της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Οι πληροφορίες αυτές διαψεύδονται πλήρως από την Ομοσπονδία, η οποία τονίζει ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα που να δικαιολογεί τέτοιες εικασίες.

Η ΕΠΟ στέκεται σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε συζήτηση περί ανακατατάξεων ή αλλαγών στη σύνθεση και λειτουργία της ΚΕΔ. Παρά τη γενικότερη συζήτηση που αναπτύσσεται στον χώρο του ποδοσφαίρου γύρω από το ζήτημα της διαιτησίας, η Ομοσπονδία δεν προτίθεται να ανοίξει θέμα για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο υφιστάμενο σχήμα.

Ανανέωση θητείας με ευρεία πλειοψηφία

Η θέση της ΕΠΟ για τη σταθερότητα της ΚΕΔ ενισχύεται από πρόσφατες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ανανεώθηκε μόλις πριν από τέσσερις μήνες, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας προς τα μέλη της. Η απόφαση αυτή δεν ήταν οριακή, αλλά ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, υπογραμμίζοντας την ισχυρή συναίνεση.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης, εννέα μέλη της Ομοσπονδίας τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της θητείας της ΚΕΔ, ενώ μόλις ένα μέλος καταψήφισε την πρόταση. Αυτή η συντριπτική πλειοψηφία αποτελεί σαφή ένδειξη της στήριξης προς την Επιτροπή. Επιπλέον, η ΚΕΔ δεσμεύεται από ένα διετές συμβόλαιο, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για αλλαγές ή ανακατατάξεις στο άμεσο μέλλον.

Σαφές μήνυμα προς όσους καλλιεργούν σενάρια

Στο πλαίσιο των διαψεύσεων και της επιβεβαίωσης της σταθερότητας, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους όσοι επιδιώκουν ή καλλιεργούν σενάρια ανακατατάξεων και αλλαγών στον χώρο της διαιτησίας. Η τοποθέτηση αυτή έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει πλήρως το τοπίο και να θέσει τέλος σε κάθε είδους φημολογία.

Η συγκεκριμένη δήλωση από πλευράς ΕΠΟ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι ορέγονται αλλαγές, πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν για τους ευνοούμενούς τους διαιτητές και όχι για την ΚΕΔ». Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει τη σταθερή και αμετάκλητη θέση της Ομοσπονδίας να διατηρήσει την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στην παρούσα της μορφή, χωρίς να επιτρέψει παρεμβάσεις ή αμφισβητήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta