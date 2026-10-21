Η πρώτη ήττα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup ήρθε στο φινάλε από την Ντζίκι Βαρσοβίας

Ο Ηρακλής ηττήθηκε με οριακό σκορ 86-85 από την Ντζίκι Βαρσοβίας στο «Ιβανώφειο», καταγράφοντας την πρώτη του ήττα στη φετινή διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με την έκβασή της να κρίνεται κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα από τη γραμμή των βολών. Οι Πολωνοί της Ντζίκι πέτυχαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ο Γηραιός του Ζόραν Λούκιτς έπεσε μαχόμενος.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από την ισορροπία των δύο ομάδων, οι οποίες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Καμία δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ή να επιβάλλει τον ρυθμό της, με το σκορ της πρώτης περιόδου να διαμορφώνεται σε 20-19 υπέρ του Ηρακλή.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ντζίκι Βαρσοβίας παρουσιάστηκε βελτιωμένη, δείχνοντας μεγαλύτερη ψυχραιμία και πραγματοποιώντας πιο στοχευμένες επιλογές τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με 41-34. Για την πολωνική ομάδα, ο Όστιν Λιουκ ξεχώρισε στα πρώτα είκοσι λεπτά με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από πλευράς των Θεσσαλονικέων, ο Λεκιού ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η αντεπίθεση του Ηρακλή στην τρίτη περίοδο

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για την ομάδα της συμπρωτεύουσας. Ο Ηρακλής βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και με 15 πόντους (55-40) στα μισά της τρίτης περιόδου. Η Ντζίκι Βαρσοβίας συνέχισε να είναι εύστοχη έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα και βρίσκοντας ορθολογικές λύσεις στην επίθεση, σε αντίθεση με τον Ηρακλή που φάνηκε να μην παίζει με αλτρουισμό και ήταν άστοχος.

Παρόλα αυτά, οι Κυανόλευκοι δεν το έβαλαν κάτω. Στο 27ο λεπτό, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους 10 πόντους (57-47) και λίγο αργότερα στους πέντε (58-53), ασκώντας πίεση στην άμυνα. Το σκορ στο τέλος της τρίτης περιόδου διαμορφώθηκε σε 60-55 υπέρ των Πολωνών, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Δραματικό φινάλε στο «Ιβανώφειο»

Η αρχή της τελευταίας και καθοριστικής περιόδου βρήκε τον Ηρακλή να μειώνει τη διαφορά στους 4 πόντους (62-58), βάζοντας «φωτιά» στο «Ιβανώφειο» και ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους. Ωστόσο, η Ντζίκι Βαρσοβίας κατάφερε να αποκτήσει ξανά ένα προβάδισμα επτά πόντων, διατηρώντας τον ρυθμό της στην επίθεση. Με την αφύπνιση του Στάιλς, το σύνολο του προπονητή Λούκιτς μείωσε εκ νέου στον πόντο (69-68), περίπου έξι λεπτά πριν την κόρνα της λήξης.

Οι Πολωνοί δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και πήραν ξανά διαφορά πέντε πόντων. Σε μια κομβική στιγμή, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Χάτσον με δύο εύστοχες βολές έφερε τον Γηραιό μπροστά στο σκορ με 77-76, μετά από αρκετή ώρα στον αγώνα. Το τελευταίο τρίλεπτο ήταν «μια σου και μια μου», με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα.

Η κρίσιμη βολή και το χαμένο τρίποντο

Η κορύφωση του δράματος ήρθε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Με μόλις 1.2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, ο Οσουνίγι της Ντζίκι Βαρσοβίας ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές που εκτέλεσε, δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη-θρίλερ με τελικό σκορ 86-85. Ο Οσουνίγι αναδείχθηκε κορυφαίος για τους νικητές με 17 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ η καθοριστική του βολή έκρινε την έκβαση του παιχνιδιού.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Λεκιού, ο οποίος ξεχώρισε με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ήταν ο παίκτης που ανέλαβε την τελευταία προσπάθεια. Ωστόσο, αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο, σφραγίζοντας την ήττα για τον Γηραιό. Ο Τζάκσον με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν επίσης άξιος συμπαραστάτης για την πολωνική ομάδα, η οποία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στο φινάλε. Ο Ηρακλής, παρά την τρομερή μάχη που έδωσε, έχασε στις λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta