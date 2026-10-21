Ήττα για τον Πανσερραϊκό από τη Μονπελιέ στο eurocup women

Ο Πανσερραϊκός FIBRAN δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη απέναντι στην ανώτερη Μονπελιέ, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 96-77 στην έδρα του, στις Σέρρες. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup Women, με την ομάδα της Βόρειας Ελλάδας να καταγράφει τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια στον θεσμό.

Η εξέλιξη του αγώνα στις Σέρρες

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να προσπαθεί να αντιδράσει στο αρχικό προβάδισμα των Γαλλίδων. Συγκεκριμένα, οι Σερραίες μετέτρεψαν το 2-7 που διαμορφώθηκε στο 1’48’’ σε 10-9 στο 3’15’’, δείχνοντας διάθεση να διεκδικήσουν τη νίκη. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στην Μονπελιέ, η οποία άρχισε να ανεβάζει τη διαφορά.

Η γαλλική ομάδα έφτασε γρήγορα σε διψήφιο προβάδισμα, με το σκορ να γίνεται 12-22 στο 7’20’’. Η κυριαρχία της Μονπελιέ συνεχίστηκε αμείωτη, φτάνοντας μάλιστα στο +30 (34-64) στο 22’45’’ της τρίτης περιόδου. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό 77-96, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η πορεία του Πανσερραϊκού στον θεσμό

Με αυτή την ήττα, ο Πανσερραϊκός FIBRAN γνώρισε τη δεύτερη απώλεια σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο EuroCup Women. Η ομάδα του προπονητή Κεραμιδά, αν και έδειξε σημάδια αντίστασης σε ορισμένα σημεία του αγώνα, δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η προσπάθεια των παικτριών ήταν εμφανής, αλλά δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού και να φέρει την πρώτη νίκη στον ευρωπαϊκό θεσμό.

Οι πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης

Από πλευράς Πανσερραϊκού, ξεχώρισε η Κιάνα Γουόκερ με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας συνολικά 30 πόντους. Η επίδοσή της περιλάμβανε 9/15 δίποντα, 3/10 τρίποντα και 3/6 βολές, ωστόσο οι πόντοι αυτοί δεν ήταν αρκετοί για να οδηγήσουν την ομάδα της στη νίκη. Επίσης, η Ελέκο συνεισέφερε 19 πόντους και η Νάτσκου 8 πόντους, ενώ η Τσινέκε πρόσθεσε 7 πόντους και η Γεροστεργίου 6 πόντους.

Για την Μονπελιέ, η οποία επέδειξε επιθετική πολυφωνία, κορυφαίες ήταν η Σισέ και η Τζόνσον. Η Σισέ σημείωσε 27 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, ενώ η Τζόνσον πρόσθεσε 18 πόντους και μοίρασε 14 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της. Αξιόλογη ήταν και η συνεισφορά της Ντιαρισό με 14 πόντους, της Ζολπέρ με 13 πόντους και της Σεβοζέν με 12 πόντους. Η Μπριν είχε επίσης διψήφιο αριθμό πόντων με 10, συνοδευόμενους από 10 ριμπάουντ.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι διαιτητές

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων ήταν οι εξής:

Για τον Πανσερραϊκό FIBRAN (προπονητής: Κεραμιδάς) αγωνίστηκαν οι: Γουόκερ 30 (3), Τσινέκε 7 (1), Μπαξεβάνου 2, Παπαϊωάννου 2, Γεροστεργίου 6 (2), Ελέκο 19 (1), Τσολακίδου, Γκοριάνατζ 3 (1), Νάτσκου 8 (2).

Από την πλευρά της Μονπελιέ (προπονητής: Γκοτιέ) έπαιξαν οι: Ζολπέρ 13 (2), Λακέντια 2, Τζόνσον 18 (3) (14 ασ.), Σεβοζέν 12 (4), Ντιπόντ, ΕμΜπαγιέ, Σισέ 27 (13ρ.), Ραγκριί, Μπριν 10 (10ρ.), Ντιαρισό 14.

Την αναμέτρηση διαιτήτευσαν οι Στογιανόβα από τη Βουλγαρία, Βούιτσιτς από το Μαυροβούνιο και Νικότσεβικ από τη Βόρεια Μακεδονία. Χρέη κομισάριου εκτέλεσε ο Ρεσιλόφσκι από τη Βουλγαρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta