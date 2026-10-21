Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Στον εισαγγελέα ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες

Σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη μαζί με άλλα πέντε άτομα. Οι συλλήψεις αφορούν καταγγελίες για «στημένους» αγώνες και πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Πέμπτης για να απολογηθούν.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εκτέλεση έξι ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος παραγόντων του αθλήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων, εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, περιλαμβάνονται η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, καθώς και οι Τάσος Πηλοΐδης, Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από τη διαιτησία. Στους συλληφθέντες είναι και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος αρχικά δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε ο ίδιος στις Αρχές.

Οι έξι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για χειραγώγηση αναμετρήσεων στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ.

Η πορεία προς την Ευελπίδων

Αφού οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Το πρωί της Πέμπτης (22/10), αναμένεται να οδηγηθούν αρχικά ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτελέσεων, στο Κτίριο 16 της Ευελπίδων, σε μια διαδικασία που προβλέπεται να είναι σύντομη. Στη συνέχεια, θα μεταβούν ενώπιον του ανακριτή, στο Κτίριο 9, για να ακολουθήσει η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Από την πλευρά τους, επισημαίνεται ότι δεν είχαν ακόμη λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας, ούτε είχαν κληθεί προηγουμένως να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας της αθλητικής δικαιοσύνης, η οποία οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων, στην έκδοση ενταλμάτων και στις συλλήψεις.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και οι μάρτυρες

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη διερεύνηση όσων συνέβαιναν επί σειρά ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Την καταγγελία του Αμαρουσίου διαδέχτηκαν άλλες οκτώ καταγγελίες για στημένους αγώνες, με εκείνη της ΚΑΕ Αμαρουσίου για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας να ξεχωρίζει.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε με καταθέσεις μαρτύρων, δύο εκ των οποίων κρίθηκαν εξόχως σημαντικές. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες, καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες. Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες, εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ. Περίπου πενήντα αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες, σε βάθος δεκαετίας (2016-2026), τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών, ενώ ελέγχεται και ένα παιχνίδι εξωτερικού.

Τα πειστήρια και οι έρευνες

Παράλληλα με την εκτέλεση των ενταλμάτων, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, προχώρησαν στην κατάσχεση χρηματικών ποσών, καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες θα εξεταστούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες.

Σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκε το ποσό των 800 χιλιάδων ευρώ, το οποίο δεν δικαιολογείται από τις κανονικές απολαβές του. Η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο ερευνών.

Το «προφητικό» μήνυμα του Ηλία Παπαθεοδώρου

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να έχουν και μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Βαγγέλης Λιόλιος με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, τότε προπονητή του Αμαρουσίου. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, μετά την ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο για την 5η αγωνιστική της GBL τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Οι τοποθετήσεις του θεωρήθηκαν από πολλούς ως αιχμηρό μήνυμα για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό μπάσκετ.

Επίσης, στις 14 Φεβρουαρίου του 2026, μετά το ματς Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77, ο κ. Παπαθεοδώρου είχε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ. Είχε τονίσει ότι η νίκη ήταν ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να εξουσιάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ρε, ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε. Ό,τι και να κάνεις. Έτσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμα».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki