Το κατηγορητήριο για στοιχηματισμό στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ

Έξι συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και αυτή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων γύρω από το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ. Η υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενες περιπτώσεις στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το ρεπορτάζ να «τρέχει» για όλα όσα ακολουθούν. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δαμιανός, μιλώντας στην έκτακτη εκπομπή του Athletiko το βράδυ της Τετάρτης (21/10), ανέλυσε λεπτομερώς τα όσα προβλέπει το κατηγορητήριο και ο αθλητικός νόμος σχετικά με αυτή την «καυτή» υπόθεση.

Τα αδικήματα και το εύρος της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Δημήτρης Δαμιανός, τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι αυτά της δωροδοκίας και της δωροληψίας. Αυτά χαρακτηρίζονται σε βαθμό κακουργήματος, βάσει των αθλητικών περιστάσεων που ορίζει ρητά ο αθλητικός νόμος. Η έρευνα αφορά περίπου 50 παιχνίδια, τα οποία ελέγχονται ως στημένα, με κύριο λόγο την ύπαρξη στοιχηματισμού.

Το εύρος των αγώνων που εξετάζονται είναι ευρύ, καλύπτοντας διοργανώσεις από την Α1 του μπάσκετ έως και τα σχολικά πρωταθλήματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε έναν αγώνα διεθνούς διοργάνωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι στην πορεία ενδέχεται να ασχοληθούν και διεθνή όργανα με την υπόθεση.

Η έναρξη της έρευνας και οι καταγγελίες

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον Απρίλιο, έπειτα από τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει η ΚΑΕ Μαρούσι. Τότε, είχε πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία είχαν καταγγελθεί ο κ. Λιόλιος προσωπικά, καθώς και η γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Οι καταγγελίες αυτές έθεσαν σε κίνηση τις διαδικασίες που οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οκτώ μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας. Από αυτούς, οι δύο έχουν κριθεί ως ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς φέρονται να έχουν αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο γινόταν το στήσιμο των αγώνων εκ των έσω. Οι καταθέσεις τους αποτελούν κεντρικό στοιχείο της δικογραφίας.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο που αναφέρεται είναι η ύπαρξη μηνυμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος της δικογραφίας. Σε αυτά τα μηνύματα, περιγράφονται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και γίνεται σαφής λόγος για στημένα παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, χρονολογούνται από το 2016 έως και το 2026, καλύπτοντας έτσι μια εκτεταμένη δεκαετή περίοδο.

Προβλέψεις του αθλητικού νόμου για τη χειραγώγηση

Ο Δημήτρης Δαμιανός προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις προβλέψεις του αθλητικού νόμου αναφορικά με τέτοιου είδους αδικήματα. Όπως εξήγησε, ο αθλητικός νόμος δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού προκειμένου ένα αδίκημα να χαρακτηριστεί ως κακούργημα. Η φύση και η βαρύτητα του αδικήματος είναι αυτή που καθορίζει την ποινική του αντιμετώπιση.

Συγκεκριμένα, άπαξ και ένα παιχνίδι κριθεί ως χειραγωγημένο ή υπάρξουν ισχυρές ενδείξεις που να το υποδεικνύουν, τότε οι σχετικές υποθέσεις αναβαθμίζονται αυτόματα σε κακούργημα. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για αναβαθμισμένες υποθέσεις, με σοβαρές νομικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους, ανεξαρτήτως του ποσού που ενδεχομένως να εμπλέκεται.

Με πληροφορίες από: Athletiko