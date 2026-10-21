Η Γαλατάσαραϊ πήρε την πρώτη της νίκη στο champions league με ανατροπή επί της Λιλ

Η Γαλατάσαραϊ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, περνώντας από την έδρα της Λιλ σε ένα τρομερό παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από δύο ανατροπές. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με σκορ 4-2, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν κρίσιμο, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν μηδενική συγκομιδή βαθμών πριν την αναμέτρηση.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Πιέρ-Μονουά

Η αναμέτρηση διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης (21/10) στο Πιέρ-Μονουά και είχε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο συλλόγων στη διοργάνωση. Όποια ομάδα έβγαινε χαμένη από αυτό το παιχνίδι, θα έβλεπε τον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League να ξεθωριάζει σημαντικά.

Η πίεση για την κατάκτηση του τρίποντου ήταν αυξημένη τόσο για τη Λιλ όσο και για τη Γαλατάσαραϊ, δεδομένου ότι είχαν ξεκινήσει τη League Phase με μηδενική συγκομιδή. Ωστόσο, αυτή η πίεση δεν εμπόδισε τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές.

Το ιδανικό ξεκίνημα και η πρώτη απάντηση

Η εκκίνηση της Γαλατάσαραϊ στο ματς ήταν ιδανική, καθώς κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιουνούς Ακγκιούν, έπειτα από μια φάση διαρκείας στην περιοχή και στην επαναφορά της μπάλας, έγινε κάτοχος και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Η απάντηση της Λιλ ήρθε γρήγορα, καθώς στο 7ο λεπτό ο Ντιαουμέ, μετά από πάσα του Αλεξάντρο, εισήλθε στην περιοχή και με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Ο σκόρερ της γαλλικής ομάδας λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή στο 24ο λεπτό, όταν υποχρέωσε σε μια εκπληκτική απόκρουση τον τερματοφύλακα της Γαλατάσαραϊ, Τσακίρ.

Διπλή ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο

Τρία λεπτά μετά την ευκαιρία του Ντιαουμέ, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, όμως με την παρέμβαση του συστήματος VAR, ο διαιτητής ανακάλεσε την αρχική του απόφαση. Έτσι, αντί να πάρει προβάδισμα η Γαλατάσαραϊ, η Λιλ ήταν αυτή που κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο 39ο λεπτό.

Ο Ντιαουμέ, με έναν απίθανο τρόπο και από ασίστ του Χέραλντσον, σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1 υπέρ της γαλλικής ομάδας. Παρά τη νέα ανατροπή, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της και στο 44ο λεπτό, από πάσα του Σαλάι, ο Μπατράκοφ με κοντινή κεφαλιά έκλεισε το ημίχρονο με το σκορ στο 2-2.

Η Γαλατάσαραϊ «κλειδώνει» τη νίκη

Η Γαλατάσαραϊ μπήκε ιδανικά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ανατροπή στην αναμέτρηση. Στο 52ο λεπτό, ένα αυτογκόλ του Οζέρ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα, κάνοντας το 3-2.

Το πρώτο τρίποντο της Γαλατάσαραϊ στη League Phase «κλείδωσε» οριστικά στο 61ο λεπτό, όταν ο Βίκτορ Οσιμεν, σε αντεπίθεση και από πάσα του Γιλμάζ, διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Ο Οσιμεν, μάλιστα, είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Λιλ, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο τέρμα του.

Η βαθμολογική εικόνα μετά το αποτέλεσμα

Μετά από αυτή την ήττα, η Λιλ γνώρισε την τρίτη της στη League Phase του Champions League και βρίσκεται πλέον στην 35η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Γαλατάσαραϊ, με αυτή τη νίκη, αναρριχήθηκε στην 24η θέση.

Η τουρκική ομάδα, έπειτα από τις προηγούμενες ήττες της από τη Σπόρτινγκ και την Μπαρτσελόνα, γνώριζε ότι για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση, θα έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει νικήτρια από το Πιέρ-Μονουά, κάτι που τελικά κατάφερε.

Με πληροφορίες από: Athletiko