Προμηθέας - Μπατούμι 91-76: Επιστροφή στις νίκες με τρομερούς Κουλμπόκα και Γουίλιαμς

Ο Προμηθέας κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη επί της Μπατούμι με τελικό σκορ 91-76. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, σηματοδοτώντας την επιστροφή των Πατρινών στις ευρωπαϊκές νίκες. Οι Αρνόλντας Κουλμπόκα και Νιου Γουίλιαμς αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση.

Δυναμικό ξεκίνημα και ανατροπές στο πρώτο δεκάλεπτο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους από την Μπατούμι να παίρνουν ένα αρχικό προβάδισμα με 4-0. Ωστόσο, ο Προμηθέας αντέδρασε άμεσα, με τον Δίπλαρο να απαντάει με τρίποντο, μειώνοντας σε 3-4 στο 08:40. Ο ίδιος παίκτης, με δύο ακόμη εύστοχα τρίποντα, έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους Πατρινούς, διαμορφώνοντας το σκορ σε 13-10 στο 05:29.

Παρόλα αυτά, η Μπατούμι έδειξε χαρακτήρα και πραγματοποίησε ένα σερί 8-0, ανακτώντας το προβάδισμα με 18-13 στο 03:47. Ο Αρμς με ένα γκολ-φάουλ μείωσε σε 23-27 στα 00:06. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Μπατούμι να διατηρεί το προβάδισμα, χάρη σε τρεις βολές του Οκχικίντζε, κλείνοντας την περίοδο με 30-23.

Ο Προμηθέας επιβάλλει τον ρυθμό του στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ο Κουλμπόκα σκόραρε για τον Προμηθέα, με τον Χάουελ να απαντάει άμεσα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 25-32 στο 08:27. Οι Πατρινοί, όμως, ανέβασαν την απόδοσή τους και με ένα επιμέρους σκορ 12-3, το οποίο ξεκίνησε από τον Κόλεμαν στο 08:12 και ολοκληρώθηκε με τον Δίπλαρο στο 06:42, πέρασαν μπροστά στο σκορ με 37-35.

Ο Προμηθέας είχε πλέον επιβάλει τον ρυθμό του στον αγώνα. Με ένα τρίποντο από τον Κουλμπόκα και εύστοχες βολές από τον Γουίλιαμς, η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 52-41 στο 03:36. Οι γηπεδούχοι οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας το υπέρ τους σκορ 54-48.

Εδραίωση του προβαδίσματος στο τρίτο δεκάλεπτο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Γουίλιαμς να σημειώνει τους πρώτους πόντους για τον Προμηθέα από τη γραμμή των βολών. Ο Οκχικίντζε απάντησε με ένα δίποντο, φέρνοντας το σκορ στο 56-50. Η διαφορά παρέμενε στους εφτά πόντους στο 05:32, με το σκορ να είναι 63-56.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σκορ 10-3, το οποίο ξεκίνησε από τον Γουίλιαμς στο 03:40 και ολοκληρώθηκε με τον Φόρεστερ στο 01:54, αυξάνοντας τη διαφορά σε 73-59. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας διατηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο με 75-63.

Οριστική επικράτηση στην τελευταία περίοδο

Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Μπάσαμ σημείωσε τους τέσσερις πρώτους πόντους για την Μπατούμι. Ο Προμηθέας, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 9-0, το οποίο ξεκίνησε από τον Φόρεστερ στο 06:46 και ολοκληρώθηκε από τον ίδιο παίκτη στο 04:37, ανεβάζοντας το σκορ σε 84-67.

Η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους στο 01:28, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 91-71, δείχνοντας την κυριαρχία των Πατρινών. Τελικά, ο Προμηθέας πήρε τη νίκη με το τελικό σκορ 91-76, επιστρέφοντας στις επιτυχίες στο FIBA Europe Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta