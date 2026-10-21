Ο Μαρκ Γκουάλ για τη μάχη της Καϊράτ με τον Παναθηναϊκό και τον Στέφαν ντε Φράι

Ο Μαρκ Γκουάλ, ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός της Καϊράτ, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του Καζακστάν με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του Conference League. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα και έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Σεβίλη και η Σαραγόσα, τόνισε ότι ο στόχος του είναι να παίζει απέναντι στις καλύτερες ομάδες, κατηγορία στην οποία εντάσσει και το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Στις δηλώσεις του, ο Γκουάλ αναφέρθηκε στην αυριανή αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30. Ο Ισπανός φορ εξέφρασε την άποψη ότι το να αγωνίζεται κανείς απέναντι σε κορυφαίες ομάδες και παίκτες είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδηλώνει ότι η ομάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Ελπίζει μάλιστα κάθε αγώνας να είναι απέναντι σε τόσο κορυφαίους παίκτες, καθώς έτσι μαθαίνει και απολαμβάνει περισσότερο το ποδόσφαιρο.

Ο Γκουάλ υπογράμμισε τη σημασία του να αντιμετωπίζει η Καϊράτ τις καλύτερες ομάδες, χαρακτηρίζοντας τον Παναθηναϊκό ως μία από αυτές. Ανέφερε ότι προσωπικά ήλπιζε σε μια ισπανική ομάδα στην κλήρωση, ωστόσο θεωρεί ότι η Καϊράτ είχε μια πολύ καλή κλήρωση, παίρνοντας μερικές πολύ καλές ομάδες. Θεωρεί σημαντικό να αγωνίζονται κόντρα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για να δείξουν την αξία τους, με τον Παναθηναϊκό να είναι μια πολύ καλή ομάδα.

Η «μονομαχία» με τον Στέφαν ντε Φράι

Ειδική αναφορά έγινε από τον Μαρκ Γκουάλ στον Ολλανδό αμυντικό του Παναθηναϊκού, Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον τελικό του Champions League. Όταν ρωτήθηκε για το πώς νιώθει που θα παίξει εναντίον ενός αμυντικού τέτοιου επιπέδου, ο Ισπανός φορ ήταν ξεκάθαρος. Για τον ίδιο, το καλύτερο είναι να παίζει εναντίον των καλύτερων παικτών, καθώς αυτό τον βοηθά να εξελιχθεί.

Ο Γκουάλ επανέλαβε ότι το να αντιμετωπίζει κορυφαίους αντιπάλους είναι σημάδι ότι η ομάδα του βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Η προοπτική να αναμετρηθεί με έναν αμυντικό με την εμπειρία και την ποιότητα του ντε Φράι αποτελεί κίνητρο για τον ίδιο, καθώς του δίνει την ευκαιρία να μάθει και να απολαύσει το παιχνίδι σε υψηλό επίπεδο.

Η πορεία στο πρωτάθλημα Καζακστάν και το conference league

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Καϊράτ στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, ο Γκουάλ σχολίασε ότι η ομάδα έχει ακόμα μια ευκαιρία για τον τίτλο. Η Καϊράτ βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Ορνταμπάσι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Ο Ισπανός επιθετικός τόνισε ότι η ομάδα θα συνεχίσει με το ίδιο πνεύμα, προσεγγίζοντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Όσον αφορά το Conference League, ο Γκουάλ υπογράμμισε τη δυσκολία κάθε αναμέτρησης. Ανέφερε ότι η διοργάνωση περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες και κορυφαίους παίκτες, γεγονός που καθιστά κάθε αγώνα απαιτητικό. Για τον ίδιο, δεν είναι σωστό να προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον, αλλά να επικεντρωθούν στο «ένα παιχνίδι τη φορά» και να δουν πού θα καταλήξουν στο τέλος.

Τα προσωπικά στατιστικά και οι προσδοκίες

Ο Μαρκ Γκουάλ ρωτήθηκε και για τα καλά του στατιστικά στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, καθώς και για το αν περίμενε να δείξει τέτοια ποσοστά ασίστ. Ο ίδιος δήλωσε ότι γνωρίζει τι είδους παίκτης είναι και ότι σκοράρει γκολ κάθε χρόνο. Αποδίδει την επιτυχία του στην σκληρή δουλειά που έχει κάνει σε όλη του την καριέρα, πιστεύοντας ότι αν κάποιος κάνει τα πάντα σωστά, τα γκολ και οι ασίστ έρχονται φυσιολογικά.

Ο Ισπανός φορ δεν δήλωσε έκπληκτος από την απόδοσή του, καθώς θεωρεί ότι απλώς κάνει τη δουλειά του. Αναφορικά με τις προσδοκίες για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, υπενθύμισε ότι η Καϊράτ έχει ιστορικό επιτυχημένων αναμετρήσεων με ομάδες που έχουν λογότυπο το τριφύλλι, έχοντας καταγράψει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα απέναντι σε Ομόνοια και Σέλτικ. Αυτό το ιστορικό προσδίδει έναν επιπλέον τόνο στην επικείμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta