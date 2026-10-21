Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια 90-81 στην Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στην ανοδική της πορεία στην Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 90-81. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης, βρήκε την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επιστρέφει από διαφορά 12 πόντων και να κατακτά μια σημαντική νίκη. Ο Ζακ ΛεΝτέι αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, οδηγώντας τους Ισραηλινούς στην πέμπτη τους επικράτηση.

Η ανοδική πορεία και η θέση στη βαθμολογία

Μετά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague, διατηρώντας ρεκόρ 5 νικών και 2 ηττών. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της ομάδας στη διοργάνωση, η οποία τη διατηρεί στις πρώτες θέσεις.

Η Χάποελ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της. Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 4 νικών και 3 ηττών.

Η κυριαρχία του Ζακ ΛεΝτέι και οι πρωταγωνιστές

Ο Ζακ ΛεΝτέι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, πραγματοποιώντας μια double-double εμφάνιση. Ο παίκτης της Χάποελ σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, σε μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε «μυθική». Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην επικράτηση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Βασίλιε Μίτσιτς και Τάι Οντιάσε. Ο Μίτσιτς σκόραρε 16 πόντους, ενώ ο Οντιάσε πρόσθεσε 13 πόντους στην επίθεση της Χάποελ. Από την πλευρά της Βίρτους, ξεχώρισαν οι Ντέρικ Άλστον και Αλιού Ντιαρά, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 πόντους ο καθένας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι φιλοξενούμενοι της Βίρτους Μπολόνια ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, χτίζοντας από νωρίς μια μικρή διαφορά, φτάνοντας στο 10-17 με την προσφορά των Άλστον και Μάρκους Καρ. Η Χάποελ απάντησε με ένα επιμέρους 8-0, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα, όμως η ιταλική ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 25-23, χάρη και στους τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Χάκετ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βίρτους μπήκε δυναμικά, με τον Μπαλντάσο να προστίθεται στην επιθετική εξίσωση. Παρά το «μίνι σόου» του Μίτσιτς, η ιταλική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 48-36. Στην επανάληψη, η ομάδα του Ιτούδη μπήκε με ένα επιμέρους 19-5, με τον Ζακ ΛεΝτέι να ηγείται. Οι Ισραηλινοί έκαναν «double score» στην τρίτη περίοδο, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με επιμέρους 28-14, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο πόντους (64-62).

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Χάποελ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, εδραιώνοντας το προβάδισμά της. Η Βίρτους έχασε πλήρως την επαφή της με το σκορ, με τους ΛεΝτέι και Μίτσιτς να οδηγούν τους Ισραηλινούς στην τελική επικράτηση με 90-81.

Οι επιδόσεις των ομάδων και των παικτών

Από πλευράς Χάποελ, ο Ζακ ΛεΝτέι είχε 22 πόντους (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/9 βολές), 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς πρόσθεσε 16 πόντους (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές) και 3 ασίστ, ενώ ο Τάι Οντιάσε είχε 13 πόντους (6/10 δίποντα, 1/3 βολή) και 6 ριμπάουντ. Άλλοι παίκτες που συνεισέφεραν ήταν οι Μπράιαντ με 12 πόντους, Κόφι με 9, Οτούρου με 8, Τζέρμαν με 6, και Γουέινραϊτ, Σατοράνσκι με 2 πόντους ο καθένας.

Για τη Βίρτους, ο Ντέρικ Άλστον είχε 12 πόντους (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές) και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Αλιού Ντιαρά σημείωσε επίσης 12 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 βολές) και 7 ριμπάουντ. Ο Μουρ είχε 11 πόντους, οι Καρ και Μπαλντάσο 10 πόντους έκαστος, ο Κλίντμαν 9 πόντους, ο Φρέζιερ 8 πόντους, ο Χάκετ 5 πόντους, ο Έντουαρντς 3 πόντους και ο Ντιουφ 1 πόντο.

Στα ομαδικά στατιστικά, η Χάποελ είχε 23/46 δίποντα, 9/25 τρίποντα και 17/21 βολές, με συνολικά 42 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 14 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 9 λάθη και 11 μπλοκ. Η Βίρτους είχε 16/37 δίποντα, 9/33 τρίποντα και 22/30 βολές, με 46 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 21 επιθετικά), 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 12 λάθη και 11 μπλοκ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko