Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας στο Europa League

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας για τον επερχόμενο αγώνα κόντρα στη Σπάρτα Πράγας. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Από τις επιλογές του προπονητή απουσιάζουν δύο σημαντικά ονόματα, ο τραυματίας Φορτούνης και ο Μπέιλι, ενώ αντίθετα, συμπεριλήφθηκαν οι νεαροί χαφ Φίλης και Τουφάκης, προσθέτοντας φρεσκάδα στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Οι σημαντικές απουσίες από την αποστολή

Στην αποστολή που ανακοινώθηκε για τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς δύο ποδοσφαιριστές που συχνά βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο λόγος γίνεται για τον Φορτούνη, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού.

Εκτός των επιλογών του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έμεινε και ο Μπέιλι. Η απουσία του Μπέιλι είναι αξιοσημείωτη, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παίκτης προπονείται πλέον κανονικά με τους Πειραιώτες. Παρόλα αυτά, δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στην αναμέτρηση.

Η ενσωμάτωση των νεαρών χαφ

Στον αντίποδα των απουσιών, ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε να δώσει την ευκαιρία σε δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετάσχουν στην αποστολή. Πρόκειται για τους χαφ Φίλη και Τουφάκη, οι οποίοι θεωρούνται πιτσιρικάδες και αποτελούν μέρος των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου.

Η συμπερίληψή τους στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σηματοδοτεί μια ευκαιρία για τους νεαρούς παίκτες να αποκτήσουν εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Η παρουσία τους ενισχύει το βάθος του ρόστερ, ειδικά στη μεσαία γραμμή.

Η αναλυτική σύνθεση της αποστολής του Ολυμπιακού

Η πλήρης λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του Ολυμπιακού, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονσάλες.

Αυτοί οι είκοσι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι στον τεχνικό για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας. Η επιλογή τους έγινε με γνώμονα τις ανάγκες του αγώνα και την τακτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει η ομάδα.

Οι επιλογές ανά γραμμή για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Αναφορικά με την αμυντική γραμμή της ομάδας, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Σάλιακα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο και Τικνιτζιάν. Οι συγκεκριμένοι παίκτες θα κληθούν να διασφαλίσουν την ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Για τη μεσαία γραμμή και τις θέσεις των εξτρέμ, οι επιλογές του προπονητή είναι οι Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης και Τουφάκης. Οι δύο τελευταίοι, Φίλης και Τουφάκης, είναι οι νεαροί χαφ που εντάχθηκαν στην αποστολή, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι υπόλοιποι διαθέσιμοι παίκτες, όπως οι Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν τις θέσεις των τερματοφυλάκων και άλλες αμυντικές επιλογές. Επίσης, οι Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονσάλες προστίθενται στην ομάδα, ενισχύοντας τις επιθετικές και δημιουργικές επιλογές του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Europa League.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta