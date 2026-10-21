Εκτεταμένη έρευνα για σήψη και διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ

Μια εκτεταμένη εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκαλύπτοντας ένα σύστημα σήψης, διαφθοράς και δωροδοκιών που φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και πέντε ακόμη συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρίες, μηνύματα και καταγγελίες για «στημένους» αγώνες, με περισσότερες από 50 αναμετρήσεις να εξετάζονται για ενδεχόμενη χειραγώγηση.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου ως αφετηρία

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε η καταγγελία που υπέβαλε η ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026. Η καταγγελία αυτή αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ειδικότερα τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διερεύνηση όσων συνέβαιναν επί σειρά ετών στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Από εκείνο το σημείο άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των καταγγελιών, οδηγώντας τις δικαστικές Αρχές στη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων.

Η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται στον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου υπέβαλε την εν λόγω καταγγελία. Ακολούθησε εισαγγελική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, πλήθος καταγγελιών και γραπτά στοιχεία που φώτισαν πτυχές του φερόμενου συστήματος.

Το εύρος της εισαγγελικής έρευνας και τα επίμαχα στοιχεία

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί δεν περιορίζεται μόνο στις καταθέσεις των οκτώ μαρτύρων που έχουν ήδη γίνει γνωστές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλοι που έχουν καταθέσει στις Αρχές. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα SMS που φέρονται να έχουν ανταλλάξει εμπλεκόμενα πρόσωπα με παράγοντες του αθλήματος. Μία από τις φράσεις που περιλαμβάνονται στα επίμαχα SMS και συμπληρώνουν το παζλ των καταγγελιών είναι η εξής: «8,5… κιλά είναι. Με πολύ κόπο. Έλεγαν 6-7», η οποία φέρεται να αναφέρεται σε χρηματικά ποσά.

Αυτά τα γραπτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συνθέτουν το υλικό μιας εκτεταμένης εισαγγελικής έρευνας που στοχεύει στην πλήρη διαλεύκανση των φερόμενων συνεννοήσεων, δωροδοκιών και χειραγώγησης αναμετρήσεων. Το σύστημα αυτό φέρεται να είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαφθοράς.

Μαρτυρίες που θεωρούνται κρίσιμες

Από τις οκτώ καταθέσεις που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, δύο θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτές οι καταθέσεις προέρχονται από πρόσωπα που φέρονται να έχουν άμεση γνώση για τη χειραγώγηση αγώνων. Η σημασία τους έγκειται στην άμεση εμπλοκή και την παροχή λεπτομερειών που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη του πλήρους εύρους του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, επειδή προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές και κατήγγειλαν όσα γνώριζαν, φέρονται να αντιμετωπίζονται με ευνοϊκό ποινικό καθεστώς. Η αυτοβούλη προσέλευσή τους και η συνεργασία τους με τις δικαστικές Αρχές αποτελούν βασικό στοιχείο στην προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Πάνω από 50 αγώνες στο μικροσκόπιο για χειραγώγηση

Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη χρονική και αγωνιστική έκταση, καθώς εξετάζονται περίπου 50 αναμετρήσεις από το 2016 έως το 2026. Αυτοί οι αγώνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για ενδεχόμενη χειραγώγηση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πρωταθλημάτων. Η διερεύνηση δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατηγορία, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, οι ύποπτοι αγώνες περιλαμβάνουν αναμετρήσεις από τα εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους αγώνες που εξετάζονται περιλαμβάνεται ακόμη και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό, γεγονός που υποδηλώνει την ευρύτητα των φερόμενων δραστηριοτήτων του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis