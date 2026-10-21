Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Οι συλληφθέντες και η διαδικασία που ακολουθείται

Ραγδαίες εξελίξεις αναστατώνουν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλα πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα, μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει «σεισμό» στους κόλπους του ελληνικού μπάσκετ, πυροδοτώντας θύελλα εξελίξεων.

Οι συλληφθέντες και οι ιδιότητές τους

Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που έχουν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα είναι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, καθώς και η Βασιλική Τσαρούχα και ο Πέτρος Παπαπέτρου, αμφότεροι εν ενεργεία διαιτητές. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος υπηρετεί ως αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ο Αναστάσιος Πηλοΐδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Τέλος, συνελήφθη και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ένας επιχειρηματίας που στο παρελθόν υπήρξε αθλητής και θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου. Οι συλλήψεις αυτών των έξι προσώπων έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναταραχή στον αθλητικό κόσμο, ειδικά στον χώρο του μπάσκετ.

Η διαδικασία των συλλήψεων και τα ευρήματα

Τα εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τη Βάσω Τσαρούχα, τον Αναστάσιο Πηλοΐδη και τον Πέτρο Παπαπέτρου εκδόθηκαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα που διεξήγαγε ο αθλητικός εισαγγελέας. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες που αφορούσαν την τέλεση αξιόποινων πράξεων, οι οποίες οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις.

Ειδικότερα, η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξή της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ύψους 820.000 ευρώ, στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Η πορεία προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή

Όλοι οι συλληφθέντες, δηλαδή ο Βαγγέλης Λιόλιος, η Βασιλική Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο Γιώργος Μαυραγάνης, οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον του Εισαγγελέα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μετά τη σύλληψη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αύριο το πρωί, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα οδηγηθούν στον Ανακριτή, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδων. Εκεί, θα κληθούν να απολογηθούν όλοι μαζί, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται.

Η απόφαση για την προφυλάκιση

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων ενώπιον του Ανακριτή, θα ακολουθήσει η κρίσιμη απόφαση για την περαιτέρω πορεία τους. Ο Ανακριτής θα είναι αυτός που θα αξιολογήσει τα στοιχεία και τις απολογίες.

Στη συνέχεια, θα κρίνει αν και ποιοι από τους έξι συλληφθέντες πρόκειται να προφυλακιστούν. Η απόφαση αυτή αναμένεται να καθορίσει τις άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta