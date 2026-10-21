Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συλλήψεις, δηλώσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν σκάνδαλο στημένων αγώνων. Το θέμα έχει λάβει διαστάσεις με συλλήψεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, ενώ έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθώς και εκτενή δημοσιεύματα από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία διερευνά τις καταγγελίες.

Οι εξελίξεις και οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες με την κατηγορία για δωροδοκία και δωροληψία. Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και είναι κατηγορούμενοι είναι η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, καθώς και οι πρώην διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς. Στους κατηγορούμενους συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και πρώην αθλητής. Η έρευνα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και αφορά καταγγελίες για ενεργητική και παθητική δωροδοκία, παράνομες συναλλαγές και χειραγώγηση αγώνων, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας σε κατοικία διαιτητή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, εντοπίστηκαν περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά.

Η δήλωση του υπουργού αθλητισμού

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο, τονίζοντας ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις. Εξέφρασε τη λύπη και τον προβληματισμό του για τις καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και κάλεσε όλους να σεβαστούν την ανακριτική διαδικασία, η οποία είναι μυστική, και να αναμένουν τα πορίσματά της. Σημείωσε επίσης ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων. Αυτό, όπως ανέφερε, αποδεικνύει ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία, καθώς οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Η αντίδραση διεθνών μέσων

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις και εκτός Ελλάδας, με μεγάλα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν εκτενή ρεπορτάζ για τις καταγγελίες περί διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι λέξεις «σεισμός», «χάος» και «σκάνδαλο» κυριαρχούν στους τίτλους των ξένων δημοσιευμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στην εισαγγελική έρευνα, στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις για την αξιοπιστία των ελληνικών διοργανώσεων.

Το θέμα απασχολεί, μεταξύ άλλων, τα διεθνή πρακτορεία Reuters και AFP, τα οποία επικαλούνται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και το ρεπορτάζ της Τζούλης Βινιεράτου. Παράλληλα, αθλητικά μέσα από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και τη Σερβία παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης. Η Gazzetta dello Sport αναφέρεται στις εξελίξεις με τίτλο «Terremoto nel basket greco: arrestato il presidente Liolios, nel mirino anche arbitri Euroleague» («Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της Euroleague»). Η ιταλική εφημερίδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία διαιτητών με πολυετή εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μεταξύ των προσώπων για τα οποία φέρονται να έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, συνδέοντας την υπόθεση με την Euroleague. Το Sportando, με τίτλο «Arrestato Vangelis Liolios, presidente della Federazione greca: indagine su presunte combine» («Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων»), αναφέρει ότι η έρευνα αφορά καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Η τοποθέτηση του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ

Για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τοποθετήθηκε και ο 33χρονος αθλητής Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, παίκτης της Ντουμπάι BC. Ο Μπλόσομγκεϊμ ρωτήθηκε στο X για την άποψή του σχετικά με τις συλλήψεις. Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική, δηλώνοντας σαν να μην του προκαλεί καμία εντύπωση: «Δεν εκπλήσσομαι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Enikos