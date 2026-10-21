EuroLeague: Σε αναστολή η Βάσω Τσαρούχα μετά τη σύλληψη

Η EuroLeague έθεσε σε αναστολή τη Βάσω Τσαρούχα από τα διαιτητικά της καθήκοντα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεσή της. Η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την υπόθεση της Ελληνίδας διαιτητή, ανακοινώνοντας ότι η αναστολή των καθηκόντων της θα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Η επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η EuroLeague Basketball διευκρίνισε ότι η Βασιλική Τσαρούχα δεν θα ορίζεται σε αγώνες καμίας από τις διοργανώσεις της. Η αναστολή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών.

Η ανακοίνωση της EuroLeague αναφέρει συγκεκριμένα: «Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η EuroLeague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής: Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει αγώνες σε καμία διοργάνωση της EuroLeague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των αρμόδιων τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της EuroLeague Basketball».

Οι λόγοι της αναστολής

Η απόφαση της EuroLeague έρχεται ως άμεση συνέπεια της σύλληψης της διαιτητή και της μεταγωγής της στα κεντρικά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Η διοργανώτρια αρχή ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση τόσο της επίσημης έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα, όσο και της δικής της εσωτερικής διαδικασίας.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Με την απόφαση αυτή, η EuroLeague καθιστά σαφές ότι η επιστροφή της Βάσως Τσαρούχα στους αγώνες των διοργανώσεών της θα εξαρτηθεί πλήρως από την εξέλιξη και την τελική ολοκλήρωση των ερευνών. Μέχρι τότε, η Ελληνίδα διαιτητής παραμένει σε αναστολή καθηκόντων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr